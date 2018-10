Diputado Mario Sántiz se clavó más de 150 MDP, lo culpan de lo que pueda ocurrir en Chamula

Félix Camas

San Juan Chamula.- Mario Sántiz Gómez, actual diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, es el responsable de la inestabilidad social que vive este municipio, ya que en sus últimos días al frente del Concejo hizo desaparecer la cantidad de 150 millones 240 mil 600 pesos, la cual fue recibida el 28 de septiembre de este año y serviría para pagar a 107 comunidades por concepto de obras, señalaron habitantes de la cabecera municipal.

Y es que la mayoría de habitantes de San Juan Chamula no se encuentran de acuerdo con sustituir al presidente, Ponciano Gómez Gómez, ya que en las comunidades saben perfectamente que el responsable es Mario Sántiz, quien no dejó el recurso para ser ejercido ya por las nuevas autoridades, todo porque no puso en su puesto a un candidato idóneo.

“Eso de elegir a Luis Gómez como presidente de concejo son ocurrencias del propio Mario Sántiz, donde también se encuentra coludido Dagoberto Hernández, entre ellos se quieren tapar los actos de corrupción, cuando sabemos todos que Mario Sántiz solo entró a robar los recursos del pueblo, por su culpa no le han pagado a las comunidades y la situación se encuentra tensa”.

Por lo anterior, en Chamula dicen desconocer la entrega de bastón de mando a Luis Gómez Gómez, que ya fue presidente municipal donde fue señalado por malos manejos y ya fue también diputado federal donde no se le recuerda hacer una sola acción en favor del pueblo.

Durante la semana pasada, Ponciano Gómez Gómez dejó en claro que no renunciaría al cargo de presidente, ya que ganó por una amplia mayoría y no haría caso al capricho de unos cuantos, por el contrario se encuentra buscando alternativas de solución para pagar a las comunidades el dinero que hizo desaparecer Mario Sántiz.

“Ya ingresaron de manera violenta al interior del edificio de la Presidencia Municipal, nombraron a Luis Gómez, pero están mal, para nombrar un concejo primero debe desaparecer el Cabildo actual, y a mí me eligió el pueblo de Chamula por una amplia mayoría, entonces este pequeño grupo no puede nombrar un concejo, no voy a sucumbir ante estos infractores de la ley como son Luis Gómez, Dagoberto Hernándes y Mario Sántiz Gómez”, aclaró.

Por último, se explicó que la deuda de muchos millones a las comunidades y los acuerdos que ha hecho Ponciano Gómez con más de 140 localidades es que se tomen recursos del 2019, para liquidar la deuda.