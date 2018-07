Diputados federales electos podrían ser encarcelados

Enrique Vázquez Palacios

Por incurrir en presuntos delitos de falsificación de documentos, así como por haber alterado sus datos en sus respectivos registros como candidatos a diputados por los distritos federales de Bochil, el ex secretario de hacienda del estado Humberto Pedrero Moreno y su suplente Alfredo Antonio Gordillo Moreno, han sido impugnados y acusados ante las autoridades correspondientes, por el delito de uso de documentos falsos, por el representante propietario del Partido Encuentro Social (PES).

En su denuncia presentada ante La Fiscalía de Distrito Norte, con sede en el municipio de Bochil, bajo la Carpeta de Investigación número R.A.120-013-0806-2018, el representante del PES, Roberto S.H., detalla que en días posteriores a la elección de diputados federales del distrito 2, el Presidente del Comisariado Ejidal del ejido “Monte Grande”, municipio de Bochil, le hizo entrega de un documento donde le indica que:

“En este ejido no reside ni forma parte del presente, persona alguna que responda al nombre de Alejandro Escobar Núñez.

Que el presente ejido no tiene ejidatarios que respondan al nombre de HUMBERTO PEDRERO MORENO y ALFREDO ANTONIO GORDILLO MORENO.

Que el sello usado en la constancia que usaron los CC. HUMBERTO PEDRERO MORENO y ALFREDO ANTONIO GORDILLO MORENO, SON APÓCRIFOS, DEBIDO A QUE EL QUE TIENE LA COMPETENCIA PARA HACER USO DE ESTE SELLO Y CERTIFICAR Y DARLE VALIDEZ A LOS DOCUMENTOS, ES EL C. MARIANO JIMÉNEZ GIRÓN, CARGO QUE COMPRUEBA CON EL ACTA DE ASAMBLEA DEL EJIDO, Y NO EL C. ALEJANDRO ESCOBAR NÚÑEZ.

Y es que Humberto Pedrero Moreno, para justificar su condición de supuesto indígena y poder inscribirse como candidato a diputado federal por el distrito 02 con cabecera en Bochil, presuntamente recurrió al testimonio de un comisariado ejidal falso de la comunidad de Monte Grande, del mismo municipio de Bochil, de nombre Alejandro Escobar Núñez; el cual lo acredita como ejidatario y además de pertenecer a esa comunidad; que es ejidatario activo en las juntas convocadas y que ha trabajado con la asamblea apoyando al ejido en las labores que requieren.

Por ello, los representantes de los partidos MORENA, Encuentro Social (PES), y Partido del Trabajo (PT), al percatarse de la falsedad de la documentación presentada para el registro del candidato a diputado federal por el distrito de Bochil, iniciaron el procedimiento para impugnar la diputación federal que obtuvo el ex Secretario de Hacienda de Chiapas, Humberto Pedrero Moreno y su suplente Alfredo Antonio Gordillo Moreno, para que los Magistrados del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) con sede en Xalapa Veracruz, revoquen el cargo de legislador federal al citado ex funcionario y a su suplente, quienes además se encuentran acusados penalmente por presunta falsificación de documentos oficiales.