Diputados le quitan el fuero a alcaldesa de Oxchuc

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 18 de febrero (El Estado).-En sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso local, los diputados aprobaron quitarle el fuero constitucional a la ahora exalcaldesa del municipio de Oxchuc, María Gloria Sánchez, a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente de la mesa directiva, Willy Ochoa, mencionó que ellos no se erigen para saber si la persona es culpable o no, pero sí consideraron que los elementos aportados por las autoridades dan cuentan para que ella, junto a los miembros del cabildo, sean separados de sus funciones.

Ahora –dijo-, las instancias gubernamentales podrán realizar las indagatorias e investigaciones que consideren prudentes. Ante el cuestionamiento realizado respecto a la situación que quedará en el municipio de Oxchuc, comentó que se llevará a cabo una asamblea para que, por medio de plebiscito, se elijan a los nuevos representantes.

De acuerdo con lo expresado, los tres poderes en la entidad han estado pendientes de la situación que se vive en la zona; sobre todo, para que se garantice el tema de seguridad, pero también el libre tránsito en las carreteras.

“Este poder legislativo siempre será promotor, no solamente de la impartición de justicia, sino también de la equidad, de la paz y del desarrollo y hará todo lo que esté dentro del marco jurídico para que estos objetivos sean cumplidos”, puntualizó.

Al interior del recinto legislativo, el diputado local explicó que lo más importante es que haya tranquilidad en el municipio de Oxchuc; del tema de la integración de las carpetas de investigación u órdenes de aprehensión, se reservó el comentario porque son temas que atenderán otras instancias gubernamentales.

Finalmente, puntualizó que, desde el inicio del desarrollo parlamentario, tanto la alcaldesa como regidores y síndicos fueron notificados de manera personal para llevar a cabo todo el proceso; incluso, no llegaron al Congreso del estado, solamente presentaron un documento dirigido a la comisión de justicia.