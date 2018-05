Discuten por extra, fuero y Fiscalía

Iris Velázquez/REFORMA

Cd. de México (08 mayo 2018).- Mientras legisladores del PAN y PRD culpan a priistas de atorar un periodo extraordinario y la votación del fuero, el arraigo, y los nombramientos del Fiscal anticorrupción, y del Fiscal general; el PRI asevera que es un tema que deberá analizarse, pero no hay oposición.

El diputado perredista Jesús Zambrano refirió que para declarar un periodo extraordinario están en espera de la decisión del PRI, quien junto con Morena -reclamó- atoraron el tema de la eliminación del fuero.

“Debiera irse en cuanto estén dispuestos, especialmente los grupos que hacen mayoría particularmente, el PRI para que retomemos lo que quedó pendiente en el Senado de la República sobre la eliminación del fuero”, expuso Zambrano.

“Que por cierto votaron PRI, Morena y sus aliados en contra de que se dictaminara aquí en el Senado de la República. Esto por supuesto abonaría a que funcionarios de diversos tipos que cometieran ilícitos en el marco mismo del proceso electoral, porque saben que podrían ser sujetos a proceso legal, penal en el momento que hubiera acusaciones fundadas”, agregó.

Zambrano señaló que sería idóneo que el periodo extraordinario se realizara antes del proceso electoral, pues de esta manera -dijo- se combatiría el clima de violencia.

En tanto, la senadora del Sol Azteca -Angélica de la Peña- refirió que este partido pugnará porque haya una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que además contenga la transformación estructural de las Fiscalías.

En tanto, Marko Cortés -coordinador del PAN en San Lázaro- refirió que tanto diputados como senadores se manifiestan a favor de un periodo extraordinario, donde resaltó se debe abordar la eliminación del fuero para burócratas.

“Que el Senado de la República no lo mande a la congeladora. Es un tema que es de exigencia de millones de mexicanos en el cual quitamos el fuero a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República”, apuntó.

“¿Qué fue lo que nos dijo el Senado, particularmente el PRI y Morena? que había que buscar cambiar el número de votos necesarios para hacerle juicio político al Presidente, que no fue mayoría calificada”, reclamó.

“Acción Nacional buscará que a la brevedad posible se convoque a un periodo extraordinario para que el Senado concluyan su tarea y su responsabilidad”.

Cortés también llamó a las diversas fuerzas políticas a abonar por el Gobierno de coalición.

“Nadie debe negar que el próximo Congreso va a ser plural y que el próximo Presidente de la República no va a tener mayoría en ninguna de las cámaras. Es necesario que en México podamos tener un Gobierno de coalición que nos permita transitar a pesar de las diferencias, que nos permita construir acuerdos y avanzar”, solicitó.

Al respecto, la diputada priista Martha Tamayo, integrante de la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, refirió que de parte de su partido no hay trabas para la abrogación del fuero, que resaltó es una propuesta del candidato de la coalición Todos por México.

“Para nadie hay una duda de cómo votamos en el PRI la Cámara de Diputados, unánimemente acompañamos esa propuesta que -dicho sea de paso- aunque no les guste es una propuesta que hizo José Antonio Meade”, resaltó Tamayo.

“No tenemos ningún empacho en ir a un periodo extraordinario, desde luego, para que se apruebe por ambas Cámaras; si se hacen modificaciones regresará a la Cámara de Diputados y nosotros la atenderemos y aprobaremos como ya lo hicimos de manera unánime”, añadió.

“Para convocar a un periodo extraordinario, tiene que haber dictamen; es decir, que haya acuerdo mayoritario y esta es una reforma de tipo constitucional necesitamos que estén de acuerdo las dos terceras partes de ambas cámaras”, agregó.