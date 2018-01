Docentes afirman que no aceptarán pagos parciales del gobierno

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 19 de enero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Al cumplirse dos semanas del movimiento de docentes, los diferentes grupos manifestaron que no dejarán de movilizarse si el gobierno del estado no cubre el cien por ciento de los adeudos correspondientes a los salarios de los tres últimos años.

Los integrantes del movimiento que ha unido a docentes de Telebachillerato, Interinos e Idóneos informaron éste viernes que el estado les notificó que el próximo lunes se les notificará qué porcentaje se le pagará a los docentes en paro.

Ante ello respondieron que: “Nosotros no recibiremos pagos parciales, ni pagos que no cubran la totalidad de nuestros salarios, porque es un dinero que se nos debe por haber trabajado en las diferentes escuelas y niveles de Chiapas”.

Así mismo recordaron que son 300 maestros que están en lucha, motivo por el cual ya han sido objeto de represión por parte de los supervisores de zona.

También aclararon que la Secretaría de Educación manejó una lista donde daba a conocer que se liberaron pagos a cien maestros, lo que hasta el momento no se conoce si es verídica o no, así como los motivos de ésta publicación.

Tras dos semanas de intensas movilizaciones expresaron que al no tener otra alternativa, radicalizarán las protestas, a expensas de que el gobierno tome actos represivos en contra de quienes reclaman los salarios correspondientes a un trabajo devengado.