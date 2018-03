Docentes de preparatoria de Tapachula exigen a las autoridades educativas solución a imposición de director

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 1 de marzo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Julio Alberto Castillo, docente de base de la Escuela Preparatoria Número 3 del turno matutino en la ciudad de Tapachula Chiapas junto a un grupo de docentes arribó ésta mañana a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para pedir solución a la problemática que aqueja la institución por la imposición de un director procedente del turno vespertino.

El maestro expuso que éste caso se ha salido de control, incluso algunos grupos han estado a punto de la confrontación, por la situación.

“Se dice muchas cosas sobre éste caso, pero la verdad es que pretenden poner a un director del turno verpertino, cuando el turno matutino es una escuela con clave presupuestales diferentes. El turno vespertino, no pertenece al matutino”, aclaró.

Carlos Humberto Muñoz Morales es el director que de acuerdo a la versión de los denunciantes, cuenta ya con el nombramiento de la Secretaría de Educación.

Por ello el vocero de los inconformes agregó que: “Pedimos que se nos tome en cuenta, pedimos una mesa de diálogo para abonar a la eduación de los jóvenes. Un director para las dos escuelas, para los dos turnos no se nos hace justo”.

Expuso que no existe una fricción personal, la situación es que los docentes del turno matutino piden contar con su propio director.

“Somos 36 docentes de la mañana, y mil ochenta alumnos. Debemos reconocer que en ambos turno existe personal muy, muy preparado para ocupar el cargo de director para que ambos turnos cuenten con uno”, precisó.

Los docentes que arribaron a las oficinas de la Secretaría de Educación en Tuxtla, indicaron que no realizarán ninguna acción radical, pero sí esperarán el tiempo necesario para que sean atendidos por el secretario de educación del estado, para que exista una pronta y verdadera solución.