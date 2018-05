Docentes interinos llevan cuatro años reclamando salarios en Chiapas

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 4 de mayo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Docentes Interinos que han formado el grupo denominado “fe y esperanza” tomaron la Torre Chiapas para exigir el pago al gobierno del estado que adeuda desde el año 2014.

Cristián Fabián Gómez Rodas vocero del grupo detalló que no existe un número exacto de docentes a quienes se les adeuda un promedio de 150 a 180 mil pesos de salarios devengados desde hace cuatro años.

Precisó que son dirferentes grupos de interinos que están en la misma situación, pero todos con el fin común de que se les pague el tiempo trabajado, y en varios casos, docentes han dejado ya de dar clases para que la deuda no siga creciendo, además de que la situación es ya insostenible.

“Las manifestaciones son pacíficas, queremos que se nos escuche y se abra una mesa de diálogo con las autoridades estatales, en este caso el gobernador del estado porque la Secretaría de Educación ha cerrado totalmente sus puertas”, precisó.

Lamentaron la situación en que han incurrido las autoridades pues han mentido una y otra vez a los docentes “una muestra fue el pasado jueves cuando nos dijeron que ya darían la fecha de pago y salieron con que siempre no, y así nos han traido por años”.

En estos años que han laborado sin recibir un peso, los docentes interinos han contraido deudas fuertes, que ahora no saben como saldar.

“Habemos docentes que todavía siguen frente a grupo, pero ya están a punto de dejar las aulas por la misma situación, lo que afectaría a los alumnos que son de los lugares más remotos y aparados de Chiapas”, precisó.

Lamentaron que Hacienda, la SE y otras instancias han cerrado ya las puertas, incluso han recibido amenazas con ser desalojados por la fuerza pública por lo que hacen resposable al gobierno del estado de la integridad de los diferentes grupos de interinos que están exigiendo un derecho que les corresponde por ley.