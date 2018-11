Docentes llevan 70 días exigiendo pagos al gobierno del estado

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 4 de noviembre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- De nueva cuenta otro grupo de docentes interinos dio a conocer que llevan ya 70 días exigiendo el pago de tres años de trabajo al gobierno del estado.

Los inconformes dieron a conocer que la Secretaría de Educación había realizado el compromiso de realizar el pago el pasado mes de abril sin embargo desde esa fecha hasta el mes de octubre les siguen dando largas.

“De manera lamentable nos han dicho que nos van a pagar el 30 de noviembre, pero todos sabemos que el gobierno ya se va, y que buscan un pretexto para no cubrir ese compromiso con nosotros”, manifestaron.

El grupo criticó que el gobierno federal y estatal, están dando apoyo incondicional a otros sectores como el caso de los migrantes que han ingresado a territorio chiapaneco, pero no atiende las graves crisis que existen con el magisterio; principalmente la falta de pagos.

“A quién vamos a reclamar si ellos se van, pedimos que se comprometan a pagarnos, es un derecho que nos corresponde y nos traen como limosneros”, expresaron.

Indicaron que en la misma situación se encuentran cerca de 8 mil interinos de Chiapas diferentes niveles a quienes de manera individual se les adeuda cerca de 100 mil pesos de tres años de trabajo.

Sin embargo esta situación no queda ahí, pues este mismo número de docentes es el que no está dando clases.

“Cada maestro atiende entre 35 y 50 alumnos, esa es la cantidad que en estos momentos no tiene clases, esta situación es la que no se ha dado a conocer, y por lo que el gobierno tiene que responder”, manifestaron.

Derivado de ello estos miles de alumnos podrían perder el presente ciclo escolar “imagínense cuántos alumnos están sin maestro, es una situación grave que el mismo gobierno ha provocado”.