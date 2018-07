Dos feminicidios en 24 horas en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Dos mujeres fueron asesinadas en Chiapas en menos de 24 horas; sin que se haya procedido a la detención de los presuntos responsables, a pesar de que la sociedad ha señalado a los posibles implicados de estos asesinatos.

El primer hecho ocurrió en el municipio de Yajalón, donde una persona fue asesinada; los hechos ocurrieron pasado el mediodía, según la denuncia anónima; dijeron que se trató de una mujer que fue violentada, por ello pidieron la intervención de las autoridades pero no lo están tipificando como feminicidio.

Los ciudadanos decidieron guardar silencio posteriormente, precisamente por lo delicado del asunto, para ellos; el peligro no concluye, las mujeres están corriendo un grave peligro no solo para este municipio, sino para todo el territorio chiapaneco, que está en tensión por estas acciones.

En tanto el caso de Tuxtla Gutiérrez, Karla Velasco quien realizaba diversas actividades, según datos de sus amigos; era una joven que se dedicaba a realizar trabajos de acuerdo a lo que le encomedaran, no era mala, era amigable, tenía muchas ilusiones, salía a convivir, pero no tenía enemigos.

Otras personas dijeron que el hecho que ocurrió en la Colonia Francisco I. Madero, los policías acudieron y la chica estaba en un lote baldío, los vecinos dijeron que la persona asesinada era una mujer, se veía golpeada, esto ocurrió el 4 de julio por la noche, fueron de la Judicial como de Seguridad Pública quienes resguardaron el lugar.

Muy cerca estaba una vivienda desocupada, pero ahí estaba la joven, es un lugar no pavimentado, solo las huellas de concreto para qué suban los carros y qué se escucharon gritos en la madrugada dijeron pero qué nadie salió a ver y de ahí no sabían ni quién era la muchacha ni nada.