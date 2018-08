Dos percances automovilísticos simultáneos

Enrique Vázquez Palacios

Al menos tres personas lesionadas y daños materiales de consideración, fue el saldo de dos percances automovilísticos ocurridos hace la tarde de ayer jueves, de manera casi simultánea, pero en distintos puntos del lado sur poniente de la capital.

Uno de los percances ocurrió en la esquina de 4ª. sur y 8ª. poniente, lugar donde un motociclista chocó contra una camioneta, cuyo conductor al parecer trató de ganarle el paso.

El joven, que fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, explicó que circulaba a bordo de su motocicleta marca Honda de color blanco, en dirección de oriente a poniente sobre la 4ª. sur, cuando al llegar a la 8ª. poniente, el conductor de una camioneta roja, que circulaba en dirección de sur a norte, se le atravesó y no pudo evitar estrellarse contra su costado derecho.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar nota de lo sucedido, mientras que el motociclista fue llevado a un sanatorio particular para su valoración médica.

Casi al mismo tiempo, otro percance automovilístico ocurrió en el crucero de 1ª. sur y 11ª. poniente, lugar donde dos jóvenes que tripulaban una motocicleta resultaron lesionados al chocar contra una lujosa camioneta conducida por una dama que, de manera altanera y prepotente, argumentaba que era amiga del alcalde capitalino, no dijo si Fernando Castellanos o Carlos Molano, y que si los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal procedían actuaría en contra de ellos.

Edín Martínez Reyna, de 30 años de edad, conductor de una motocicleta Yamaha de color rojo, y que iba acompañado de una joven de nombre Ingrid de los Ángeles; dijo que circulaba sobre la 11ª. poniente en dirección de sur a norte, pero que al llegar a la esquina de 1ª. sur, una dama que conducía una camioneta Honda CRV de color gris, con placas DSM 5706, le hizo corte de circulación y no pudo evitar estrellarse contra la parte delantera del vehículo.