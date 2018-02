Dos personas fallecen y cuatro más resultan heridas tras balacera en la colonia Buenos Aires, en la CdMx

Agencias

Dos muertos y cuatro heridos es el saldo de una balacera ocurrida en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México. Al lugar acudieron elementos policiacos para realizar las primeras investigaciones.

Al menos dos personas fallecieron luego que se suscitara una balacera en la colonia Buenos Aires, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Reportes de redes sociales señalan que las detonaciones habrían ocurrido entre las calles Doctor Andrade y Doctor Bolaños Cacho, frente a un módulo de policía abandonado.

Al parecer, seis personas habrían sido el blanco del ataque, ocurrido aproximadamente a las 20:30 horas. Tras los disparos, dos fallecieron, mientras otras cuatro fueron trasladadas al Hospital Balbuena de la colonia Buenos Aires, dos de ellos en calidad de graves.

Tras el suceso, policías capitalinos acudieron a la zona para auxiliar a los heridos y comenzar con las labores de investigación. Trascendió que el lugar se encuentra resguardado por elementos policiacos.

INSEGURIDAD EN CIFRAS RÉCORD

La gestión de Miguel Ángel Mancera acumuló 4 mil 465 homicidios dolosos entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El ascenso de las cifras de homicidios intencionales inició en el año 2015, cuando se reportaron 854 homicidios dolosos, siguió en 2016 con 952 carpetas abiertas por este delito y tuvo su pico más alto en 2017: mil 804, cifra que convirtió al año que pasó en el que más asesinatos hubo en las últimas dos décadas en la capital del país.

El año pasado la Delegación Iztapalapa abrió 230 carpetas por homicidio doloso; ; Gustavo Madero, 200; Cuauhtémoc, 113; Venustiano Carranza, 90;la Álvaro Obregón, 98; Tlalpan, 72; Miguel Hidalgo, 46; Coyoacán, 42; Tláhuac, 38; Azcapotzalco abrió 34 carpetas; Xochimilco, 37; Iztacalco, 31; Benito Juárez, 23; la Magdalena Contreras, 14; Milpa Alta, nueve; Cuajimalpa, ocho.

Sólo en el año 2017 el número de carpetas de investigación por robos en la Ciudad de México ascendió a 102 mil 714. Mientras que en el 2016 la cifra fue de 81 mil 555, un aumento en un año del 25 por ciento.

“Antes era un impulsor del Sistema de Justicia Penal. Ahora él ha sido el del discurso de que hay que revisar el Sistema de Justicia y a las personas que se les da libertad y no prisión preventiva, lo ven como un problema. Yo creo que Mancera pasó de ser un Procurador preocupado por el tema de justicia a ser un político que privilegió sus posibilidades de continuidad de su propia carrera”, señaló Édgar Espinoza Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.

La violencia contra las mujeres ha sido una de las críticas más recurrentes contra la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx).

Al menos 237 carpetas de investigación por feminicidio se abrieron en la Ciudad de México desde enero de 2013 a julio de 2017, de acuerdo con una solicitud de información hecha a la Procuraduría General de Justicia.

“En materia de violencia y género, [Mancera] reprueba. Me parece que ha sido una gestión violentadora de los derechos humanos, falta y omisa en el establecimiento de buenas políticas públicas, en acceso a procuración de justicia, en casos de feminicidios y desaparición de niñas y mujeres, en casos de violencia sexual”, dijo Rodolfo Domínguez, coordinador general de la organización civil Justicia, Derechos Humanos y Género A.C.

Uno de los casos más denunciados en los medios es el de Lesvy Berlín Osorio Rivera, cuyo cuerpo apareció el 3 de mayo en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pese a la insistencia de los familiares, la PGJCdMx no ha querido clasificar este caso como un feminicidio, y sostiene la versión de que la joven de 22 años se suicidó.

El 7 de septiembre un grupo de organizaciones civiles solicitó públicamente la emisión de una Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México tras los retrocesos para investigar estos casos.

“Yo creo que faltan medidas claras de seguridad pública de rescate del espacio urbano con perspectiva de género. Al contrario veo un deterioro. No veo que las autoridades tomen en cuenta el contexto en que se está viviendo en la capital del país, y están interesadas más en atender sus temas. Tan es así que ya se solicitó una Alerta de Género”, expuso Domínguez.