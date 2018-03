Duro golpe a la economía de los jubilados y pensionados

ASICh

La reforma Constitucional en materia de seguridad social es un duro golpe a las profesoras y profesores jubilados y pensionados, porque impacta directamente en sus ingresos, reciben menos de lo que venían percibiendo, a partir de enero de este año, sostuvo Ignacio Sol Ramos, asesor jurídico de este sector del magisterio estatal.

Señaló que reforma mandata que nadie podrá cobrar más allá de diez UMA Unidad de Medida Actualizada, y una UMA es menor que el salario mínimo, por lo que el trabajador pierde ocho pesos.

De acuerdo a un estudio realizado, han detectado que el gobierno desde enero viene pagando en UMAS y no en salario mínimo, sobre todo que la reforma no es específica con que no vaya a perjudicar a los jubilados desde años atrás.

Bueno sería que en un artículo transitorio dijera la reforma, que a los alrededor de ocho mil jubilados y pensionados se les depositará en salarios mínimos y a los que se jubilen posterior a la reforma en UMAS.

Reveló que este miércoles se reunirán en el auditorio de la Sección 40, para pedirle al representante sindical que eleve la voz ante el gobierno para decirle que esto es un absurdo.

Dijo que el Ejecutivo pretende inyectarle recursos al Instituto, como dicen con un ahorro 100 millones de pesos, pero eso se hará con los recursos que les quitarán a los trabajadores a través de los UMAS.

Anotó que desde hace dos décadas se daba el tope salarial, es decir nadie podría cobrar más de diez salarios mínimos, instituido con el consentimiento de los dirigentes sindicalistas del magisterio y de la burocracia.

En tanto, la Constitución Política establece en la Ley Federal del Trabajo que el trabajador se jubilará con el último suelo que perciba, por lo que trabajadores de CFE, PEMEX y del IMSS no se jubilan apegados a tope salarial. Esto solo se hace en los estados.

Sol Ramos indicó que el ISSTECH atraviesa por una difícil situación financiera porque tiene muchos empleados que no hacen nada, en tanto el gobierno del estado no ha aportado el porcentaje económico que le corresponde hacer, así como se le descuenta al trabajador constante y sonante.

En la reunión de este miércoles diseñarán un plan de acción para protestar y tomar medidas legales. ASICh