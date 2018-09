Edgar y Armín Rosales los piratas de SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Edgar y Armín Rosales Acuña son quienes se encuentran detrás del transporte “pirata” en esta ciudad y ahora que se han enterado que entrarán 250 nuevas unidades con la tolerancia de la Secretaría del Transporte, Edgar Rosales a través de su programa de radio pirata la 98.1, se encuentra difundiendo información falsa, aseguró Gerardo Ortega López, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (Crom).

“Todo lo que ha declarado Edgar Rosales es falso, porque nosotros en ningún momento hemos comprado ninguna unidad, lo hace porque quiere que su hermanito Armín tenga fuerza en el sindicalismo del transporte, según Armín quiere sacar concesiones para su familia, para Edgar Rosales, para todos sus familiares como lo hicieron algunos concesionados que se encuentran aquí en San Cristóbal, como lo hizo Ezequiel Hernández Cruz que sacó concesiones para toda su familia”.

Ortega López dijo que Edgar Rosales ha abusado de su programa de noticias ilegal, “ha estado involucrándome en cosas que no son ciertas, hago la aclaración que quienes encabezaron la quema de esos vehículos fue Armín Rosales y personas que ni transportistas son, por eso pido al gobernador y al Fiscal General del Estado intervengan y hagan las investigaciones necesarias”.

Recordó que Armín Rosales ya estuvo en la cárcel luego de que las autoridades investigarán que es él quien maneja el transporte irregular en San Cristóbal, “la vez pasada fue detenido por meter transporte irregular, hago la aclaración que estas personas no son de San Cristóbal, donde no tienen que hacer nada, que se regresen a su tierra”.

Aclaró que como secretario general de la Crom ha asistido a varias reuniones con los transportistas de San Cristóbal, “eso fue para levantar un acuerdo y solicitar a la Secretaría de Transporte una sesión pública para el estudio de expedientes en solicitud de concesión y no han hecho nada sobre las más de 200 combis que están trabajando de forma irregular”.

“Por eso, si para el 15 la han salido de trabajar esas unidades irregulares, el 15 de septiembre entrarán a trabajar 250 unidades, pero no de la Crom, sino de más de 30 organizaciones como la CTM, la CNOP y muchos sitios de taxi y órganos técnicos independientes, que no pertenecen a ninguna central obrera”, concluyó.