Edil de Simojovel ignora las peticiones del pueblo

Simojovel de Allende, Chiapas.-Un grupo de 200 familias adheridas al Movimiento Antorchista en Simojovel, denunciaron esta mañana durante una reunión de solicitantes que ha transcurrido casi 3 años y el presidente Ángel Iván Hidalgo Morales, sigue sin resolver el compromiso de apoyarlos con la cantidad de $400 mil pesos para la compra de un treno.

La preocupación en los hogares ha ido en aumento, ya que se ha vuelto imposible lograr una mesa de dialogo, las elecciones electorales se acercan y el edil tiene un año que no se encuentra en su cabildo, razones por las que se organizaran para ir a la capital y pedir a las autoridades estatales su prontas intervención.

“Simojovel ya está cansado de tantas promesas que en campaña realizó y se comprometió Ivan Hidalgo, hemos acudido a las reuniones agendas en su momento, pero no nos ha cumplido y ahora resulta que él ya no vive aquí y que atiende en la capital, nuestro pueblo se encuentra en pleno abandono ni el gobierno estatal interviene para solucionar los problemas que aquejan, no solo ha antorcha sino a todos los habitantes” dijo durante una entrevista, Gabriel Ruíz Vázquez.

Finalmente dijeron que en estas próximas elecciones del 1 de julio, Simojovel debe de reflexionar y analizar quien será la mejor opción que ayude a sacarlo de la marginación, “es momento de que progresemos en materia de vivienda, educación, salud y servicios básicos. Tal parece que el único objetivo de esta última administración, nada más fue llenarse los bolsillos”.