“El amor y la amistad” dejarán “jugosas” ganancias

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de febrero (El Estado).- En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero, el presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Oscar Gabriel Corzo Tovilla, confió en que estas fechas dejarán buenas ventas para los empresarios locales. Sin embargo, precisó, esto también dependerá de las políticas que tengan los establecimientos, es decir, que se hayan preparado para estas y todas las representan los “los picos” más altos del año. En ese sentido, dijo, se trata de una temporada comercial importante para los comerciantes formales en la ciudad, donde se beneficiarán todos los sectores, desde aquellos que venden flores, hasta las tiendas que venden algún detalle relacionado con la fecha. El líder empresarial agregó que, para ellos, se trata del mes “del Amor y la Amistad” que también servirá para detonar la economía en los restaurantes. Transformación y renovación son dos conceptos que deben tener en claro los empresarios formales, dijo. El líder empresarial también explicó que en la actualidad ha cambiado la forma de hacer negocio; ahora se tienen que innovar de manera permanente para que todo el año los clientes se interesen en adquirir los productos. Para los comerciantes en Tuxtla Gutiérrez, manifestó, este 14 de febrero será la segunda fecha más importante del año, donde esperan que la ciudadanía acuda a todos los espacios disponibles para fomentar el consumo local. En la actualidad, explicó, los comercios han tenido un “respiro económico”, sin embargo, las autoridades municipales tienen la obligación de estar pendiente para que la informalidad no ocupe otra vez las principales calles de la ciudad, porque impactará en las ventas de los comercios legalmente establecidos. No obstante, agregó, se trata de una corresponsabilidad, es decir, que la ciudadanía no debería comprar los productos que ofrecen las personas que están en las banquetas, por la calidad del producto y porque no abona al desarrollo local. Finalmente, el presidente de la Canaco en la capital resaltó que también se vienen otras fechas importantes que abonarán al crecimiento económico de las empresas, tomando en cuenta la crisis que atravesaron en años anteriores.