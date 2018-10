El Ayuntamiento 2015 – 2018 de Cintalapa, entregó con irregularidades cuenta pública

Cintalapa, Chiapas.- La noche de este miércoles 3 de octubre el alcalde de Cintalapa, Francisco Nava Clemente convocó a una rueda de prensa a los distintos medios de comunicaciónn, en la que, acompañado de los titulares de las áreas de Consejería Jurídica y Tesorería dio a conocer detalles de las condiciones en las que recibe la actual administración; resultado del mal manejo que hizo el ex présidente municipal Enrique Arreola Moguel, en la cuenta pública.

Teniendo como soporte el acceso a todos los estados financieros, informó que se detectaron irregularidades en ciertas cuentas bancarias, en especial en el de la direcciónn del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), ya que esta presenta la realización de distintas transacciones a cuentas varias a las cuales no se tiene acceso.

Asimismo dijo que se tiene conocimiento de que Gobierno del Estado realizó los pagos correspondientes de aguinaldo y sueldo a los funcionarios públicos de las administraciones municipales y, en el caso de Cintalapa no han sido solventados a Policías Municipales, Protecciónn Civil, Planeaciónn, Empoderamiento de la Mujer, entre otras direcciones. A la par de esas irregularidades, Nava Clemente aseguró que no se realizó una entrega de recepción adecuada como se había acordado con la comisiónn saliente.

“Quiero informar a toda la ciudadanía la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento. Nos imaginamos que la administración saliente tendría principios y valores para dejar su trabajo con un buen final pero terminaron con broche de oro, se ha llevado todo; el fondo de pago para los sueldos de distintas personas, así como equipo y material de trabajo. Es por eso que hoy en coordinación con el Área Jurídica se realizará la denuncia ante el Órgano de Fiscalizaciónn de Gobierno del Estado y el Ministerio Público, para que se hagan responsables de aplicar la ley a quienes han cometido la falta”, sentenció, el edil municipal.

Cabe mencionar que no solo el Ayuntamiento se encuentra en estas condiciones, el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) municipal presenta irregularidades en la cuenta pública; una de ellas es que no hay registro del dinero que va destinado a los desayunos escolares, entre otros.

Por lo anterior, Nava Clémente con el apoyo de los titulares de las áreas antes mencionadas emprenderá acción legal ante las autoridades estatales correspondientes, a fin de dar una solución a la problemática actual.