El campo de Chiapas, empeora

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- En la siembra existe 6 millones de personas; en actividades ganaderas 777 mil; y en pesca y acuacultura 172 mil (en todo el país existen 52.9 millones de empleos). Del total de personas que laboran en el campo, 34 por ciento no ha concluido la primaria y 30 por ciento sólo cuenta con estos estudios.

Esto lo dio a conocer la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), en voz de su dirigente Federico Ovalle Vaquera, mismo que expresó que con un gobierno como el actual, las condiciones pueden reducirse a una crisis total en contra de ellos.

A nivel nacional, los estados más pobres, son Chiapas y Oaxaca, a pesar de los esfuerzos que hacen los propios campesinos para no desaparecer, por ello se sigue realizando la actividad, pese a que muchos venden sus terrenos para vivienda a empresas diversas.

En cuanto a salario, 27 por ciento no recibe ingresos, mismo porcentaje que obtiene no más de un salario mínimo; 26.1 por ciento recibe entre uno y dos salarios mínimos; mientras que sólo 1.4 por ciento tiene entradas superiores a cinco salarios mínimos.

Por ejemplo, el campo mexicano registra una devastación del 50% según cifras de la FAO. El 22.5% de la mano de obra de grandes productores son mujeres, porcentaje superior al que emplean los pequeños y medianos, que es de 16.5 por ciento. El 92.6% de las unidades de producción grandes utiliza tractor, proporción superior a la de los pequeños y medianos productores (73.7 por ciento).

Asimismo el 85.7% de los grandes productores y el 32.9% de los pequeños y medianos productores utilizan alguna tecnología informática y de comunicación para el desarrollo de su actividad, señaló el dirigente de la CIOAC.

El 38.6 por ciento de los productores son mayores de 60 años y apenas el 0.9 por ciento es menor de 25 años, lo que refleja que no se están incorporando jóvenes a trabajar en el campo mexicano. 6.7 millones de personas (12.5% del total) trabajan en el sector primario.

La participación de pequeños productores con el 3.1% del PIB que se genera muestra las condiciones rudimentarias de producción del sector primario y por consecuencia la baja rentabilidad, también explica parte de las razones de la pobreza que alcanza al 58.2% de sus habitantes y la pobreza extrema en la que viven el 17.4% de la población rural mientras que en las zonas urbanas esta pobreza extrema es de 0.4%.

Sin embargo, eso no es todo, el nuevo Gobierno que encabezará el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, debe saber ya que el campo está devastado por falta de una política integral y que el discurso del Presidente Enrique Peña Nieto de que México se convirtió en un país exportador esto es “engañoso”.