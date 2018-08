El combate a la corrupción, tema que tanto circula en la vox populi, parece ser un cuento de nunca acabar, esta vez, toca a las casi 20 mil escuelas públicas de nuestra entidad, tanto preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, mismas que iniciarán clases 5 días antes de lo calendarizado.

Lo anterior, luego del anuncio que hiciera la CNTE, en el que se avisa de la modificación, mismo que estará vigente y que la Secretaría de Educación del Estado como federal, ya tienen conocimiento y que no hay ninguna razón para no ejecutarse, por lo que aquí ganan todos, los alumnos y hasta los padres.

Lo que llama la atención, es que ninguna autoridad competente, pese a los aparentes intereses en recuperar clases perdidas, meta mano en los excesivos cobros de cuotas escolares, mismas que son impuestas de forma voluntariamente obligatoria, por el Comité de Padres de Familia, así como los directivos de los planteles educativos.

No obstante, que el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la fracción IV que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Pero, ¿qué se ha entendido como gratuita? ¿qué implicaría la gratuidad en la educación para el estado? ¿qué implicaría este mismo sentido de gratuidad para las madres y padres de familia?

Es claro que, aunque en el discurso oficial, jurídico y popular se considere que en México se cuenta con una educación “gratis”, esto es incorrecto.

Tan sólo en Tuxtla Gutiérrez, existe un total aproximado de mil 500 pesos en gastos de cuotas de inscripción, pago por concepto de mantenimiento de inmueble, impresión de reglamentos, entre otros “gastitos”, que llegan a sumar esa cantidad, no obstante, existen los recursos propios para dichos servicios, expedidos por la Secretaría de Educación.

Como dijera el ciego, “vamos a ver”, si es que las autoridades educativas logran poner un alto a esta sarta de abusos, que cada vez, ponen más en riesgo la economía familiar y el esfuerzo de mujeres y hombres que con el sudor de su frente, optan por otorgar una mejor educación a sus hijos.