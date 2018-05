El Congreso no legislará bajo presiones políticas en el tema de Tuxtla: Willy Ochoa

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa, dijo que para la designación del Alcalde sustituto de Tuxtla Gutiérrez, “a este Congreso no nos mueve los intereses de los partidos políticos, tampoco los candidatos, ni personajes, que al no tener una oferta política seria, ni de valor para la ciudad utilicen este tema para ganar posicionamiento, a este congreso lo mueve lo mejor para las familias de Tuxtla, siempre lo he dicho así”.

“Defiendo el derecho del Congreso del Estado a analizar una propuesta de suma relevancia para Chiapas, con total sentido de responsabilidad, apegados a la ley; no podemos perder de vista que debe revisarse el marco de actuación no solamente de quién se fue, con sus respectivas responsabilidades, sino de quién llega, por el compromiso que la capital chiapaneca representa”, acotó Willy Ochoa.

En ese sentido, Ochoa Gallegos, destacó que la capital chiapaneca no está paralizada, porque todos los servicios del Ayuntamiento siguen con total normalidad, en tiempo y forma puesto que “hay un ordenamiento legal que salvaguarda la vida cotidiana de las y los tuxtlecos; la capital no está paralizada”, apuntó.

Por último, Willy Ochoa celebró “la participación de las mujeres en este proceso, además del reconocimiento de género, establece la relevancia de que cada día existan mayores oportunidades y sobre todo, condiciones de igualdad, para que las mujeres ocupen los espacios de decisión del estado y del país”, concluyó.