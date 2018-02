El día de ayer nos amanecimos con la sorpresa de que el pasaje había aumentado a 7 pesos sin previo aviso lo que levanto la molestia de la ciudadanía, y es que el horno no está para bollos y es que la crisis económica ha golpeado severamente a la economía de los chiapanecos y un peso significa para muchas familias una suma importante, máximo si este gasto se realizada entre 2 y 4 veces al día lo que en suma al mes representa una cantidad que podría ser usada en otros gastos familiares, y es que no es que quizá no sea justa el alza al pasaje es que la realidad es que la economía esta paupérrima y esto es lo que golpea a las familias chiapanecas; y es que se rumo que en una reunión los concesionarios pidieron al secretario de transporte autorizara un aumento al pasaje de 3 pesos cosa ala que rotundamente se opuso el secretario, fue entonces cuando los transportistas amagaron con realizar un paro, lo que traería consecuencias nefastas al estado ya de por si dañado en su tejido social, a lo que el secretario pidió mesura, y autorizo de manera verbal el aumento de un peso en el pasaje, lo que al no haber documento de por medio carece de toda validez y ayer a medio día terminara desmintiendo diciendo que el no autorizo nada, lo contrario que los transportistas le comprobaran con documento en mano, mismo que no pudieron hacer. Y como ya les decía no es que quizá no sea justo el aumento del pasaje, pero tampoco es justo que los usuarios viajemos en condiciones deplorables, en unidades inseguras, incomodas en donde un transporte que fue diseñado para 12 personas le quieren meter hasta 15 y se dejan hasta 16 personas, tampoco es justo que los usuarios sigamos soportando a choferes prepotentes y groseros con las damas, no es justo que las unidades del transporte público sean las que más accidentes causan en las zonas urbanas y en las carreteras de Chiapas; y no es que los usuarios nos neguemos a pagar el aumento del pasaje si las condiciones del servicio fueran diferentes, aunado a esto la responsabilidad de la secretaria del transporte debería de implementar recorridos de supervisión para controlar todo el transporte que infrinja la ley