El fisgón/Rafael Barajas

Aciertos del sistema neoliberalista

Tenemos que saber que estamos enfrentando, estamos enfrentando uno de los monstruos más grandes de la historia, el neoliberalismo es la forma más feroz, más acabada y más brutal del capitalismo financiero, eso es lo que estamos enfrentando, llevamos desde 1982 siendo gobernados de manera ininterrumpida por gobierno neoliberales del PRI y del PAN.

El impacto negativo sobre el pueblo mexicano de este modelo económico, es inocultable lo que nos han traído, es bajo crecimiento económico enriquecimiento de unos cuantos, empobrecimiento de las mayorías, desempleo, pérdida de soberanía, pérdida de derechos, ecocidio, crecimiento de la corrupción, crecimiento de la delincuencia, nos han tratado muy mal, nos han humillado mucho, yo quiero decirles una cosa, el pueblo de México ha sufrido a lo largo de su historia, varios procesos de este tipo, nos suelen tratar mal, pero quiero decirles algo, el pueblo de México merece mucho pinche respeto, este es un pueblo de cuidado, aguanta, aguanta y de repente hace unas fallas y unos movimientos que son verdaderamente históricos y que impactan no solo el futuro del país, sino el futuro de la región y hasta el futuro del planeta, por aquí han pasado las grandes revoluciones del planeta, paso la guerra de independencia, , por aquí paso la guerra de la reforma, por aquí paso la revolución mexicana de 1910, que es la que inauguro el ciclo revolucionario del siglo XX.

Esto no es cualquier cosa, y quiero decirles algo, todos los compañeros que me antecedieron en la palabra, tienen razón, esto es un proceso revolucionario pacifico, es un proceso revolucionario democrático y quiero decirte algo, eso está cabrón y estoy usando un término científico, eso no es fácil, esto no fue una elección, esto fue un referéndum sobre el modelo neoliberal y ese referéndum ha sido posible entre otras cosas, porque esos señores están partidos, están divididos, el modelo entró en crisis en 2008 y entro en crisis, desde hace unos años con la llegada de Trump al poder, porque Trump lo que hizo fue cancelar, el gran proyecto de la oligarquía mexicana, que es el bloque económico de América del norte, ellos están en crisis, por eso no se pudieron poner de acuerdo en estas elecciones y hay que decir una cosa, el ciclo, el proceso revolucionario de México, por supuesto que va impactar en américa latina, lo dijo Cristina Kirchner, lo dijo también Correa, lo que está ocurriendo, entendámonos, el neoliberalismo es la contra revolución más brutal de la historia de la humanidad y el ciclo revolucionario que va acabar, con el ciclo contra revolucionario neoliberal ya empezó, empezó en américa latina desde 1999, nos lo pararon aquí en 2006, con un fraude brutal, y ahorita ojo, que han estado echando para abajo uno por uno todos estos gobiernos, lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Ecuador y esto lo que está ocurriendo en México reactiva ese ciclo, no es cualquier cosa lo que estamos haciendo, es bien importante, quiero decirles una cosa que a mi me llama mucho la atención, lo que estamos haciendo aquí no solamente va impactar a américa latina, no solamente va impactar en el futuro de México, puede impactar de manera muy importante en los mismos estados unidos, llevamos más de 30 años integrando la economía mexicana, con la economía Norteamericana, lo que ocurra aquí por fuerza, tiene que tener un impacto importante en Estados Unidos, lo que está ocurriendo aquí con la elección de López Obrador, pone en un aprieto muy serio a Donald Trump, complica la reelección de Trump, y reactiva sin lugar a dudas los movimientos revolucionarios en Estados Unidos, entonces nuestra tarea es muy importante, ahora bien tenemos que entender una cosa que es clave, estamos luchando contra una oligarquía particularmente poderosa y particularmente rica, y nunca en la historia nos hemos topado con el caso de una oligarquía que ceda sus privilegios de manera gratuita y sin luchar, está oligarquía ha luchado y va a seguir luchando por conservar sus privilegios, hay que reconocerlo, nos han hecho fraude tras fraude, estos señores se han mantenido en el poder mediante fraudes electorales ininterrumpidos, la maquinaría de defraudación electoral que existe en el país, no existe en ningún otro lugar en el planeta, en ningún otro lugar existe la compra de votos, como existe aquí, en ningún otro lugar existen los mecanismos aceitados de clientelismo, etc.

Que son verdaderamente salvajes, bueno eso ya lo derrotamos y quiero decirles algo: fue una proeza, fue una proeza, lo que tuvimos que remontar fue brutal, fue una guerra sucia implacable de meses, fue un aparato de dinero echado a andar a todo lo que da, fue un discurso ideológico implacable y consistente, sin embargo lo que es curioso y ojo un instituto electoral totalmente complaciente.

Yo no recuerdo, no conozco ningún otro país del planeta en el cual la compra de votos, no sea penalizada y esto ocurre aquí en el INE, es una cosa increíble y ojo antes estaba penalizado, pero por la presión de los partidos ya la legalizaron, es una cosa brutal lo que estamos enfrentando, ahora tenemos que verificar lo siguiente y esto es bien importante, Andrés ganó las elecciones por knockout en el primer round, es decir lo que hicimos de lograr un 54% del electorado volcado en las urnas a favor de un candidato, no se lo esperaban ni nosotros, ni ellos, seamos honestos, yo estaba convencido de que nos iban a hacer fraude y que iban a poder lograr hacer el fraude y no pudieron y ellos se quedaron pasmados, por lo que lo que estamos viviendo, es una insurrección, esto no es una simple elección, fue un referéndum sobre el modelo neoliberal, fue el último referéndum posible sobre el modelo neoliberal, porque les quiero decir una cosa, si nos hubieran hecho fraude, en esta mesa no estaríamos hablando de lo que vamos a hacer en diciembre, estaríamos hablando de como chingados los sacamos a patadas de los pinos mañana, era la última oportunidad que tenían y que teníamos nosotros para una transición pacífica y la consolidamos y no nos lo pudieron impedir, nos la pellizcaron, quiero terminar con lo siguiente, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018, es fundamental, nos abre las puertas para hacer lo que sea, lo que queramos hacer, pero no es definitivo, no hemos ganado nada todavía, el pleito apenas empieza, dejaron una nación en ruinas y la tenemos que reconstruir, ladrillo por ladrillo, es entre otras cosas el tejido social, porque hasta eso lograron destrozar, destrozaron las familias, nos convirtieron a nuestros primos en delincuentes, metieron a la gente al negocio del narco, hicieron un modelo de negocio basado en el crimen organizado, nos sumergieron en una barbarie bestial y tenemos que salir de eso y no va a ser fácil, tenemos que hacer una apuesta importante por la cultura, tenemos que hacer una apuesta importante por la cultura del trabajo, tenemos que cambiar los valores que nos han implantado a lo largo de estas décadas, nos han implantado lógicas individualistas y tenemos que regresar a la importancia del tejido social, del trabajo social, de la colectividad, tenemos que hacer colectividad como nunca y ahora más que nunca tenemos posibilidades de hacerlo.

Lo que decía Carlos es cierto, estamos en un momento muy delicado y vamos a atravesar un momento muy difícil, cinco meses son muchos para un período de transición, quiero recordarles, tenemos un antecedente de este proceso, lo mismo ocurrió con Francisco I. Madero en 1911. Francisco I. Madero logra el triunfo en Ciudad Juárez, firma los tratados de ciudad Juárez y se abre un periodo de dualidad de poderes que dura 5 a 6 meses y en ese periodo de 5 a 6 meses lo deshicieron y lo que vamos a ver, lo que van a hacer estos señores ya lo empezamos a ver en la televisión, desde el día de ayer, es una embestida en forma contra Andrés Manuel y contra el movimiento, es una embestida clasista, es una embestida inclemente y es una embestida en forma.

Necesitan desacreditarlo en 5 meses, saben que no está fácil, no lo han desacreditado hasta ahorita, lo más que llegaron a decir de Andrés, es que tenía 64 años, no me chingues, no me chingues, que bocota y que pinche escandalo no? Que nos metan al bote, imagínate cuando vas cumpliendo 64 años, ya no, ya llegaste a la ruina moral, ya te fregaste, esperemos que todos lleguemos a eso, bueno finalmente, recuerden las oligarquías están integras, completamente integras, tienen todo su dinero, todavía tienen el aparato de estado, van a buscar privatizar lo que queda del petróleo, van a buscar así como nosotros buscaremos afianzar nuestros derechos, ellos buscan afianzar sus privilegios, tenemos que pelear todo eso y nos tenemos que mantener alertas y trabajando en los próximos meses, no es cualquier cosa lo que van a tratar de hacer, es lo que han hecho en otras partes del mundo, es un golpe blanco, es decir copar al gobierno, impedirle, amarrarlo por todas partes, impedirle tener capacidad de movimiento y obviamente nuestra tarea es dárselo, porque por arriba lo van a amarrar y nosotros le vamos a dar cuerda por abajo, llevamos meses, años, gritándole a Andrés Manuel que no está solo, pues ahora es cuando más tenemos que estar con él.

Tenemos dirigente, tenemos que tener movimiento, si no logramos hacer un movimiento para sostener esto, estamos fritos, así que a trabajar huevones!!