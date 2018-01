El frente, aún sin candidato al gobierno del estado de Chiapas: SOE

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 11 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Los Partidos Políticos que impulsan la conformación del Frente Ciudadano en Chiapas, aún no tienen ni precandidato ni candidato alguno para la gubernatura del estado, enfatizó el Secretario de Política de Alianzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, Saraín Osorio Espinosa.

La posible coalición la conforman e impulsan integrantes de los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), y a decir del perredista, el que encabece al frente se definirá “conforme a los resultados de una encuesta, la cual hasta el momento no ha concluido y no se ha hecho pública”.

En entrevista dijo que las recientes declaraciones de la diputada federal; María Elena Orantes López relativos a que presentará su registro ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como precandidata de “Por Chiapas al Frente”, para contender por la gubernatura del estado, carece de veracidad toda vez que los procedimientos normativos de la coalición conforme al convenio nacional aún no están agotados.

Osorio Espinosa dijo que, sí bien es cierto María Elena Orantes López participa en la encuesta, será el propio PRD quien tenga que designar al candidato al gobierno de Chiapas y Acción Nacional y Movimiento Ciudadano tendrán que hacer la validación respectiva del candidato conforme al convenio de coalición, pero que en ningún momento se tomarán acuerdos unilaterales en detrimento de dicha coalición.

En este sentido exhorto a todos los suspirantes que han sido considerados en la encuesta esperar los tiempos y no confundir más a la ciudadanía, finalizo.