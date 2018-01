El futuro político no debe determinar el día a día de Chiapas: Willy Ochoa

Tuxtla Gutiérrez.- En Chiapas estamos viviendo momentos definitorios dice Willy Ochoa, “el futuro político no debe determinar el día a día de Chiapas, y que no podemos pasar por alto que antes del legítimo derecho de aspirar a un cargo de elección, quienes hacemos política tenemos una responsabilidad social como representantes populares, el voto no es solo la muestra de confianza hacia nosotros, es claramente una encomienda que la sociedad nos hace para resolver problemas, porque el objetivo de hacer política es generar oportunidades, no de crear problemas”.

Lo anterior es un llamado que el Presidente del Congreso del Estado hace a las y los chiapanecos que tengan aspiraciones de participar en los procesos electorales de 2018, añadió que sea el cargo que decidan, debe haber conciencia plena de que éste conlleva la obligación ética y moral de contribuir a la paz social y a la convivencia armónica de las comunidades pues esto crea condiciones ideales para generar prosperidad, la importancia de la estabilidad es algo que la historia ha puesto sobre la mesa a lo largo de los años, sin estabilidad social el crecimiento económico y el desarrollo económico tiene pocas oportunidades de darse.

“Estemos atentos a la coyuntura y no perdamos de vista lo importante, todos debemos abonar al restablecimiento del diálogo”. Sin embargo, señaló el legislador, “el contexto nos está diciendo que debemos ir del diálogo a la concreción de acuerdos, la política determina en gran parte la estabilidad social y la estabilidad social permite desarrollar una política más propositiva, más benéfica para todos, y si no tenemos claridad de esto podríamos estar provocando que los municipios del Estado entren a una dinámica similar a la de un círculo vicioso del cual será complicado poder salir”.

“El Congreso se mantiene de puertas abiertas, dispuesto a construir consensos y acuerdos que legitimen cualquier decisión, desde aquí hacemos un llamado a que todas y todos los que podamos, hagamos nuestra parte para regresar las cosas a su cauce normal, a encontrar los canales institucionales para dirimir controversias, hay que darle un giro diferente a la manera en la que solemos hacer las cosas, no visualizar otras opciones limitará las posibilidades de Chiapas” concluyó.