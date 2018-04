El gobierno, no ha hecho nada por problema de límites entre Chiapas y Oaxaca

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El gobierno del Estado, no ha hecho nada para que el problema de límites entre Chiapas y Oaxaca se solucione, externó Aguntín Gómez Patishtán, uno de los dirigentes del movimiento en Cintalapa, de la Región Autómona Plurietnicas (RAP).

El declarante, encaró al Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro, porque no han hecho nada para solucionar un conflicto que tiene más de 4 décadas, los diputados hablan, pero poco o nada pueden hacer explicó, po eso es necesario que las cosas cambien pero sin más sangre.

Para el declarante, existe un riesgo constante de violencia entre los comuneros, no es posible dijo que el gobierno no le importe la vida de los ciudadanos, que esto no es un asunto menor, sino que tiene que respetarse la declaración del gobierno federal, donde se deja en claro que son tierras de Chiapas y no de Oaxaca.

Al cuestionarle sobre el saqueo de maderas preciosas y tráfico de armas, personas y droga, negó tal acción, al menos en la parte que ellos se encuentran, lo que si hay es un desinterés indicó de las autoridades, pero de lo otro dijo no conocer, al menos en ese momento.

En Chiapas se ha creado mesas en palacio de gobierno y una comisión especial en el congreso de Chiapas en varias legislaturas pasadas, sin embargo, solo se consolida el proyecto, pero no se resuelve nada, se culpó al gobierno de Pablo Salazar, de mentirle al pueblo y dejar correr esto a la buena de Dios.

En tanto que en el gobierno de Juan Sabines, se empezó a trabajar y se creó un municipio para fortalecer la zona como chiapaneca, pero de igual forma quedó nulificado, porque era una farza todo lo que hacían para tener contento al pueblo de cintalapa y sus anexos.