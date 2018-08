El hartazgo social que se vive en Chiapas, es sinónimo de la falta de gobernabilidad y correcta aplicación de políticas públicas en la administración de Manuel Velasco Coello, ejercicio que presuntamente culmina este 31 de agosto, por motivo de la toma de posesión como Diputado Federal de la que es beneficiado como protección a un pésimo gobierno.

De acuerdo a organismos no gubernamentales, como la Asociación de Defensa de Derechos Humanos Ku´Untik, que preside Diego Cadenas, se reprueba, al gobierno de Velasco Coello, en materia de Derechos Humanos, y para muestra, se encuentran las cientos de familias desplazadas por conflictos político-sociales o simples caprichitos electorales.

A propósito de este tema, en Oxchuc, el día de ayer, el Gobernador Velasco acudió a inaugurar las instalaciones de un nosocomio que, a propósito, no está terminado, pero visiblemente necesita entregar lo más que pueda antes de irse.

Fue en este lugar, en el que cientos de indígenas oriundos del lugar, armados con palos y machetes, cercaron las instalaciones del hospital, gritando consignas como “asesino”.

De igual modo, al momento en que se percató su seguridad de la turba enardecida, lo sacaron de forma emergente a bordo de una unidad color rojo, momento en el que los manifestantes que le gritaban que “el 8 de enero no se olvida, asesino, amárrenlo, quémenlo”, golpearon la camioneta, misma que apresuró su marcha evitando el lugar.

Va a ser necesario que se aumente la seguridad del “güero gober”, no vaya a ser que, en una de esas, le metan sus cocotazos, quienes ya no lo quieren ver, ni en pintura.

Acciones como estas, dan cuenta de la ingobernabilidad que impera en Chiapas, ante una administración pusilánime e inmadura, misma que fue presa del escándalo social, la inseguridad, el abuso de poder, tráfico de influencias, el mal gasto de recursos públicos y la impunidad, acciones de las que el pueblo chiapaneco, ya se encuentra ¡hasta la madre!