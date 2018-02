El INE advierte que los resultados de la elección presidencial del 1 de julio podrían retrasarse por resolución del TEPJF

Agencias

Ciudad de México, 19 de febrero.- Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que los primeros resultados de la elección del 1 de julio podrían retrasarse.

Lo anterior, según Córdova, es consecuencia de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual fueron revocados cambios aprobados por el Consejo General del INE para realizar con mayor velocidad el conteo de votos.

De acuerdo con el Tribunal -y su resolución-, el INE no puede llevar a cabo la apertura previa de urnas para identificar las boletas depositadas incorrectamente, pues transgrede los principios de reserva de ley, certeza y seguridad jurídica.

Lorenzo Córdova aseguró que la sentencia será acatada por el Instituto que dirige. Sin embargo, señaló que tales acciones ayudarán a que crezca la especulación, la incertidumbre y la autoproclamación de victorias.

“Lamentablemente, y debo decirlo con mucho respeto, la autoproclamación de la victoria es una práctica frecuente y transversal a todas las fuerzas políticas. Eso aunado al vacío de información oficial abona a la especulación y por ello a la incertidumbre.

“El INE desde aquí refrenda su compromiso con la ciudadanía a estar debidamente informados, y reitera su convicción total en la necesidad de generar información como base de la convivencia democrática, la incertidumbre y la especulación, estamos convencidos, se combate con mucha información puntual, cierta y oportuna”, dijo Córdova.

¿EN QUÉ SE TRADUCE EL RETRASO?

El presidente del INE indicó que para la medianoche del día de las elecciones, se esperaba que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ya contara con un avance entre el 60 y 70 por ciento, sin embargo, y con la resolución citada, sólo se alcanzaría el 12 por ciento en el mismo periodo.

El primer conteo rápido sería expuesto entre las 2 y las cinco de la mañana.

“(Eso) no le sirve a la ciudadanía, no le sirve al país, no le sirve a la paz pública, no le sirve a la estabilidad política. Ya estamos trabajando, ya estamos estudiando qué solución vamos a tomar para poder salir a tiempo y cumplir con el compromiso, repito, con la ciudadanía, y ese compromiso en este tema crucial para la estabilidad política y económica del país.

“El INE procurará con información oportuna combatir la especulación y la incertidumbre, eso no le conviene al país, desde aquí reiteramos nuestro compromiso y vamos a encontrar la solución para generar estabilidad y paz pública, cómo, generando información pronto. Vamos a explorar todas las salidas jurídicas”, señaló.

De acuerdo con una encuesta del diario Reforma, el precandidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, lidera con el 33 por ciento las preferencias del electorado; mientras que Ricardo Anaya Cortés tiene el 25 por ciento de los votos y José Antonio Meade se mantiene con 14 por ciento.