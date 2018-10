EL JUEGO DEL HOMBRE/LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA/AQUEL 7 X 0 QUE SANGRA

MUY BUENOS DÍAS TENGAN, QUERIDOS LECTORES DE PASIÓN POR PÉNDULO DE CHIAPAS. HOY ES UN GRAN DÍA PARA NUESTRA EMPRESA, PUES DAREMOS INICIO A UNA NUEVA SECCIÓN, LA CUAL TIENE POR NOMBRE “MARTES DE OPINIÓN”, EN LA CUAL CONTAREMOS CON LA CRÍTICA DEPORTIVA DE DESTACADOS COLUMNISTAS ACERCA DE UN TEMA DE RELEVANCIA Y ACTUALIDAD.

ÉSTE DÍA MARTES, ENCONTRARÁS LAS COLUMNAS DE DOS SÚPER FANÁTICOS DEL BASQUETBOL, POR MOTIVO DE LA NUEVA TEMPORADA DE LA NBA ESTADOUNIDENSE QUE ARRANCA HOY. UNO ES MI PAPÁ JORGE VÁZQUEZ, QUIEN ME HA INCULCADO EL AMOR POR LOS DEPORTES, Y EL OTRO MI AMIGO HANS POHLENZ, DESTACADO ELEMENTO DEL DEPORTE RÁFAGA ESTATAL.

EN MI CASO, POR MOTIVO DEL PARTIDO AMISTOSO DE HOY ENTRE MÉXICO Y CHILE, HE DECIDIDO ESCRIBIR UNA NUEVA EDICIÓN DE “EL JUEGO DEL HOMBRE”, SOBRE EL “7 X 0 MALDITO DE 2016”, EL CUAL DEJÓ MUY TOCADA MI AFICIÓN POR LA SELECCIÓN MEXICANA DE FÚTBOL… ARRANQUEMOS CON ÉSTE PRIMER MARTES DE OPINIÓN…

Ante Chile ocurrió la humillación más dolorosa de la selección mexicana, que al menos a mi generación le haya tocado vivir. Hay muchas, porque pasando lista en la historia, podemos encontrar goleadas en campeonatos del mundo, como las que nos encajó Brasil en 1950 y 1954 o Alemania en 1978; o incluso aquella caída dramática ante Estados Unidos en 2002, que nos dejó cabizbajos.

Pero acerca de aquella derrota ante los estadounidenses en una copa del mundo, la cual sí me tocó vivir, puedo decir que no se compara ni un poquito con la derrota chilena, porque en Corea Y Japón “el partido se jugó”, se plantó cara, e incluso en una muestra de coraje Márquez le rajó la cara a un contrario, haciendo notar la frustración del equipo.

Contra Chile en la Copa América de 2016, “la selección no jugó”, “salieron todos con las piernas temblando”, y así con las piernas temblando acabaron el juego con 7 goles en contra. PATÉTICO. Acá ni coraje ni frustración, ni tampoco “cabeza”.

Recuerdo alguna vez que en un partido de la eliminatoria a Sudáfrica 2010, Honduras nos estaba dando un baile y Oswaldo Sánchez les dijo a los catrachos que pararan ya, que no anotaran un gol más, pues de lo contrario, México quedaría fuera de las eliminatorias, sin chances de pasar al Hexagonal Final.

Aquella vez, todos se le fueron encima al portero, quien cerró un trato vital para que México se mantuviese en la competencia por un boleto al mundial. Si Honduras anotaba un gol más, Jamaica podría haber sido quien jugase la copa de 2010 y no nosotros. A Oswaldo lo borraron de la selección, pero usó la cabeza en un momento de crisis.

Podría pasar revista a más instantes en los que “una acción” es capaz de evitar la hemorragia en momentos de apremio, en momentos de crisis en el campo, y muchos podrán decirme que “patear al rival” no es ningún acto de coraje sino de cobardía, y otros tantos podrán decirme que “pedir piedad” al rival no es más que una bajeza.

Pero dar una patada a un rival manda un mensaje claro de que no te vas a andar con rodeos, y que acaso “ya han tenido suficiente” como para seguir buscando goles. Y en esta ocasión, haber pedido piedad y clemencia a los suramericanos, habría evitado el tremendo descredito a nuestras estructuras del fútbol que terminó ocurriendo.

En aquel partido del 7 X 0, México no tuvo en el campo ni en sus entrenadores, a un solo hombre con el liderazgo y decisión suficientes, con el poder para detener la masacre. El colombiano Juan Carlos Osorio se quedó calculando formulitas en su libreta cada que los goles caían uno tras otro, y en la cancha, Layún, Araujo, Aguilar, Moreno, Herrera, Guardado, Lozano, Dueñas, Corona, Ochoa, Hernández, estaban petrificados en miedo.

A la Copa América de 2016, la selección mexicana llegaba confiadísima, al hilvanar cierta cantidad de partidos sin conocer la derrota, una racha de partidos en los que no habíamos jugado ante un rival de tamaños. Además, el que el torneo se jugase en Estados Unidos, nos aseguraba la victoria en las tribunas.

Los jugadores se comportaban como divas, sin conceder entrevistas a los medios de comunicación, pues los periodistas, según ellos, eran agresivos y negativos nada más porque sí… Y nosotros la afición, nos encerramos en la burbuja del equipo, creyendo que teníamos posibilidades de llevarnos la copa.

Después de pasar la ronda de grupos, México se enfrentó finalmente a un rival de tamaños desde el arribo de Osorio como DT de la selección. El golpe a nuestra realidad fue tremendo, nuestro aburguesado grupo de jugadores nos dejo desprotegidos.

En aquellos cuartos de final por Copa América, quedó clarita la diferencia del hambre entre futbolistas mexicanos y chilenos, los cuales, los nuestros a cada minuto que pasaba se quedaban viendo a los ojos o al cielo para entonces soltar un “puta madre”; y los otros, los chilenos, quienes no dejaron de correr por ningún balón hasta el pitazo final, dispuestos a hacerlo todo para alcanzar la gloria.

La diferencia entre el futbol mexicano y chileno quedó patente en California, y entonces nosotros, la afición, entendimos por qué nuestro jugadores tenían como tope el PSV holandés y el Oporto portugués, mientras los jugadores chilenos tenían como tope el Barcelona, el Arsenal o el Bayern Munich. Por su parte, los directivos del fútbol europeo, volvieron a ratificar su desconfianza hacia el jugador mexicano.

Falta trabajo, falta humildad, falta respeto, falta dignidad, falta amor a la camiseta, y muchos valores más. El mismo grupo de jugadores mexicanos que desmadraron las eliminatorias a 2014 y a nada estuvieron de perder el avión a Brasil, estaba tan altanero durante el campeonato estadounidense que parecía levitaban cual dioses. Y terminaron por sumir al fútbol nacional en un descredito mundial, del cual a mi parecer todavía no nos levantamos.

Recuerdo el partido del 18 de junio de 2016, recuerdo que estábamos en casa con mi papá, y yo al medio tiempo decidí bajar y concentrarme en la comida, cuando el marcador estaba 2 X 0 y me pareció que no le íbamos a dar vuelta. Desde la cocina junto a mi mamá y mi novia, ya durante el segundo tiempo escuchaba los gritos dramáticos de mi padre “¡¡¡NO MAMES!!!”, que venían desde la sala en el segundo piso. Cuánta tristeza.

El problema no era perder, eso era muy presupuestable considerando que jugábamos ante el actual campeón de Copa América, el problema fue perder con esa pasguatez, con esa frialdad, sin corazón, sin sangre caliente. Estaba claro que podíamos perder, eso se podía perdonar y el día de mañana no pasaba nada: pero no así, no podíamos ser barridos, humillados, maltratados, pisoteados, burlados, eso no.

En aquel 7 X 0 extrañé a Márquez, a Rafael Márquez, quien atestiguó desde la banca la caída de la selección. Esa noche entendí que Márquez, el último gran futbolista de élite del fútbol mexicano, en vez de sentir miedo hubiese sentido ira o enojo o qué se yo, pero hubiese pateado a un chileno para que los chilenos dejaran de joder. Ese Márquez de “acciones cobardes”, son el tipo de futbolistas que contratan los equipos como el Barcelona.