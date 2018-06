EL JUEGO DEL HOMBRE/LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA/LA ESPERANZA TRICOLOR

LA ESPERANZA TRICOLOR

UN DÍA DIFERENTE, INDUDABLEMENTE, RECIBÍ LA NOTICIA Y NO HE DEJADO DE SENTIRME CONMOVIDO POR ELLA: MÉXICO, 1ER PAÍS EN ORGANIZAR EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÚTBOL. UN PRIVILEGIO QUE NADIE HA TENIDO HASTA HOY, DEMOSTRANDO ASÍ EL GRAN AMOR QUE NUESTRO PUEBLO TIENE POR ÉSTA RELIGIÓN QUE ES EL FÚTBOL. SOMOS GRANDES.

El deporte es esperanza, es ilusión, eso genera el deporte en todos. Por unos minutos, todos los aficionados al fútbol viviremos la emoción de un Campeonato Mundial de Fútbol, Un mes cada 4 años en que el Mundo contiene el aliento ante el espectáculo en el pasto verde, protagonizado por 22 hombres y 2 más al borde del campo, quienes representan la fiesta de la vida durante 90 minutos.

Es el sueño de todos los niños que viven aquí en la tierra, en todos los rincones de México y del mundo, de carretera en carretera, asoma la cabeza y pasarás infinidad de canchas de fútbol. Como niños que somos, vemos en nuestro equipo a los héroes que han de librar batalla tras batalla hasta que el sueño se haga realidad y QUE LA COPA SEA NUESTRA, PARA SIEMPRE.

A punto de arrancar un nuevo Campeonato Mundial, quiero llegar al 7mo partido y ganarlo. He vivido los Mundiales desde el Campeonato de 1998.

Desde aquel mundial francés, hemos transitado por un camino que nos ha dado como nos ha quitado, queremos ser más de lo que somos, siendo que somos enormes, en ocasiones tendríamos que admirarnos más de lo que nos hacemos menos. El fútbol en México ha cosechado grandes triunfos, pero no hemos logrado pasar la frontera del 5to partido.

He podido festejar triunfos como el oro olímpico en los JO de Londres 2012, los campeonatos sub – 17, y otros triunfos memorables de la selección nacional, pero es aquí donde tenemos que romper nuestros límites. No me queda duda de que nuestro fútbol está entre los mejores en el mundo, y que ésta puede ser la buena, Sí, señor.

Éste es el 5to Mundial del Capo del Fútbol Mexicano: Rafael Márquez. Quien debe jugar con el corazón e inspirar a los suyos en jugar para ganar la Copa. Es el Mundial de Carlos Vela, el “bombardero”, orquestando el ataque de la selección, finalmente en un Mundial. Es un nuevo Mundial para Guardado, Moreno, Herrera y Dos Santos, que son grandes ganadores de la última época, o la sensación Hirving Lozano. Y qué decir del Mundial de la consolidación de Javier “Chicharito” Hernández, el artillero del Tricolor .ES TIEMPO DE ROMPER NUESTROS LÍMITES.

La vigesimoprimer edición del Campeonato del Mundo de Fútbol nos depara un sinfín de momentos al borde de nuestras emociones.

4 años atrás, en el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014, la Alemania de Müller se proclamó como el gran campeón al derrotar a la Argentina de Messi. Mucho fútbol ha pasado desde entonces, y todos tienen las esperanzas renovadas, de que ésta es la nuestra, y mi país será el vencedor… QUE SEA UN GRAN CAMPEONATO, ¡Y LA COPA SEA DE MÉXICO!