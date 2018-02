El limón más caro que vida

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El precio del limón se ha incrementado más de 50 por ciento, causando un problema en la economía de las amas de casa, que ven reflejado la situación económica en general, dieron a conocer luego de los mercados han tenído una baja venta por lo mismo.

Los resultados, son que una persona compraba dos kilos o en su caso una cubeta pequeña, hoy; simplemente se llevan un kilo o a veces nada, la gente está esperando a que su precio se reduzca, ya que consideran no es correcto que se eleve, cuando no hay una razón lógica.

Por lo que concierne a los locatarios entre ellos indígenas, dicen que el limón lo compran en la Central de Abastos de Tuxtla, reconocen que le ganan, pero ante el alza en la Central, ellos tienen que subir también, pues hay que pagar flete por las cajas que compran, para ellos revender.

Tampoco saben a que se debe, pero si saben que ya en alguna ocasión pasó lo mismo, y las autoridades actuaron y fue así como bajo la especulación, se incrementó y finalmente regresó a un precio cómodo para las amas de casa e incluso para los restaurantes y taquerías.

Para los locatarios el producto puede durar hasta una semana en la condiciones actuales, por lo que ellos también compraron poco para que no se pudra, en caso de que no se venda, bajan al costo para no perder, aunque tampoco hay ganancia alguna por lo menos en el limón, y el marchante tampoco deja de comprarles.

Finalmente, el cítrico viene de la Costa y del municipio de Berriozabal, lugares que han ofertado buen limón desde varias décadas, por lo que seguirán comprando en estos mismos lugares los de la Central de Abastos, para que sean ofertados en los mercados diversos.