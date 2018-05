El marxismo sigue vigente como explicación profunda de los males sociales del mundo moderno: Aquiles Córdova

Ciudad de México.- “A 200 años del nacimiento de Carlos Marx, su concepción del mundo sigue vigente como explicación profunda de los males de la sociedad de su tiempo y de la actual, incluidas la pobreza, el hambre, la desigualdad, las guerras armadas y las luchas ideológicas de las que somos testigos todos los días”, sostuvo Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista, en el Auditorio Nacional que se vio repleto de mexicanos provenientes de todo el país, quienes escucharon una coherente y documentada explicación de los orígenes del marxismo como ciencia, sus ideas principales y su presencia viva en las luchas de millones de seres humanos por construir un mundo mejor.

Aquiles Córdova agregó que Carlos Marx fue el primer pensador en entender que la raíz profunda de los problemas se encuentra en la producción, y que los problemas éticos, estéticos, políticos, religiosos, culturales, militares y otros más son una manifestación de esa estructura económica, por lo que, una vez entendido esto, los pueblos deben luchar por construir una sociedad justa, pacífica, educada y libre, a partir de modificar la injusta base económica que es la generadora de todos esos conflictos, tarea en la que Marx participó con vigor al construir la primera Asociación Internacional de Trabajadores. “Si las ideas de Marx estuvieran muertas, ¿por qué se invierte tanto afán y recursos para desprestigiarlas y ocultarlas?”, se preguntó el líder social de millones de mexicanos.

Córdova Morán hizo una recapitulación de la vida del pensador y revolucionario alemán, nacido un 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Tréveris, actual ciudad de Trier, su vida académica, los sufrimientos personales y familiares que padeció, incluido el destierro, el hambre y la persecución judicial, para elaborar una de las teorías económicas y filosóficas más importantes de la historia, conocida como materialismo histórico y dialéctico.

En este contexto, el ponente manifestó que Marx era un verdadero devorador de libros, que captaba la esencia de lo que leía y gracias a ello y a su contacto permanente con la realidad pudo escribir y publicar varias obras científicas entre las que destacan: La cuestión Judía, La Ideología Alemana, La Miseria de la Filosofía, El Manifiesto del Partido Comunista y la Contribución a la Crítica de la Economía, que sería el antecedente de El Capital, uno de los libros que más han influido en las luchas liberadoras de los pueblos del mundo hasta nuestros días.

Aquiles Córdova es uno de los líderes sociales más importantes del país, poseedor de una vasta cultura y estudioso a profundidad de la teoría y legado de Marx. Su análisis ha llevado a hablar con claridad acerca de la realidad económica de México y del mundo, en la cual perdura el sistema capitalista y en consecuencia el crecimiento de la riqueza en unas cuantas manos y la pobreza que aqueja a las mayorías.

En su conferencia enfatizó que el pensamiento de Marx es una teoría eficaz y profunda para educar a las masas y llevarlas a la lucha por mejorar su difícil situación. “El marxismo, estudiado a fondo y sin prejuicios, educa a la clase trabajadora, que es quien produce la riqueza de un país y le abre una perspectiva del origen de su pobreza, marginación y carencias de todo tipo y lo llama a ser parte activa en la solución a las mismas, uniéndose con otros trabajadores; esa es la razón por la que los poderosos del mundo se han afanado en enlodarlo, silenciarlo o declararlo caduco”.

“El capitalismo ya no le resuelve a la gente su situación; ahora hay riqueza pero se concentra y cada día hay más pobres, y junto a la esclavitud económica está la esclavitud política; ahora no hay derechos reales, no hay verdadera libertad y no hay democracia porque lo que manda es el dinero, de ahí la campaña mundial por declarar muerto al marxismo, una teoría que es capaz de despertar conciencias, denunciar invasiones imperialistas, exhibir las campañas mundiales de manipulación de los pueblos y provocar movimientos que exijan justicia social”.

Tras la ponencia, hubo un evento cultural a cargo de los Grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista y del Estado de México que presentaron la poesía “Los Tejedores de Silesia”, baile “Los Tejedores”, danza Tirolés y las melodías “Himno a la Alegría” y “La internacional”, himno representativo de todos los obreros y trabajadores del mundo.