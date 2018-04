El NEI se defiende ante señalamientos mediáticos de dirigentes de la CNTE

ASICh

El movimiento de bases magisteriales del Nivel de Educación Indígena se defiende categóricamente ante el señalamiento mediático de la dirigencia sindical de la sección 7 en su contra, específicamente de Pedro Gómez Bahamaca y camarilla.

Mediante un manifiesto, ratifica (sic) somos docentes de los diferentes municipios indígenas del Norte del estado de Chiapas, al que se le han negado los derechos sindicales, por lo que exigimos la recepción de nuestras solicitudes de ascenso, cambios, transferencias de claves y promociones.

Asimismo, se nos respete los mismos derechos como trabajadores de la Educación. No somos provocadores, no somos grupo de choque, no pertenecemos a ningún grupo político. No somos ni porros ni agentes de gobierno. Tampoco somos charros ni neocharros y mucho menos somos “profesionales de la violencia”, como se quiere hacer creer en las redes sociales.

Piden a José Luis Escobar Pérez, miembro del actual Comité Ejecutivo Seccional, cese al señalamiento en contra de nuestro Movimiento de Bases del Nivel de Educación Indígena.

Sostiene que la violencia viene de quien ejerce el poder de manera absoluta, sin considerar a quienes dentro del movimiento magisterial y popular en Chiapas, como es el NEI, ha puesto con ímpetu enfrentar las fuerzas represivas del Estado.

Inclusive, se declaran como los más leales al movimiento magisterial, quienes nos hemos mantenido bajo las adversidades y las inclemencias del tiempo para sostenernos en los pasados plantones del 2013 y 2016. Somos la columna vertebral de la CNTE en Chiapas.

Y por si no tienen memoria, sostienen, somos los que defendimos a capa y espada el relevo seccional próximo pasado; defendimos con unidad sin estas diferencias, donde no existió tal discriminación de derechos; sentamos las bases de un comité en transición al que hoy se ve consolidado; educamos a las bases de los diferentes niveles que a través del miedo surgió el valor de luchar hombro con hombro cuando las soluciones del Estado eran tomar y aplicar el Estado de Derecho.

Tenemos la libertad de expresarnos y manifestarnos, como cuando las demandas de la Coordinadora no estaban resueltas y en las que ahora están en un periodo congelado, que si bien la reforma educativa no es letra muerta en Chiapas, tampoco sigue viva.

Hacemos un llamado a las bases magisteriales de los diferentes niveles al querer confundirnos, de no caer en la confrontación ni en las provocaciones, tratándonos como que fuéramos manipulables para confrontar diferencias políticas al interior del CES al que no tienen la capacidad de dirimir los propios dirigentes, cuando como bases del NEI, el pasado 19 de abril sufrimos una embestida por parte de antimotines, por exigir los mismos derechos que ahora nos están negando

En tanto, señalan que no vieron ningún pronunciamiento por parte del CES y mucho menos indignarse sus dirigentes de la CNTE, sobre esta ola de represiones y atropellos a los que estamos sujetos y que ellos mismos son causantes. Por lo que cuestionan, entonces “si tocan a uno, tocan a todos”, es una frase demagógica?

Responsabilizan como causa primera al profesor Isael González Vázquez, actual representante de Trabajo y Conflictos del Nivel de Educación Indígena, así como a quienes se vean involucrados en los procesos. ASICh