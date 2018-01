EL “NO GRATO” ES OTRO

Péndulo/Eleazar Domínguez/Agencias

A escasas horas de que el dirigente estatal del PRD César Espinosa Morales desaprobara los registros de Ruben Velazquez Lopez, Diego Valera y José Antonio Aguilar Bodegas como precandidatos internos del PRD para contender por la gubernatura, cuadros de dirección le enmiendan la plana.

Sarain Osorio Espinosa, Secretario de Política de Alianzas del CEE acusó a su dirigente estatal de ignorante e irresponsable.

Osorio Espinosa en entrevista para esta casa editorial señalo: “Primero, decirte que el dirigente estatal del PRD es una persona irresponsable o que desconoce los estatutos del partido y las reglas que tienen que jugarse y creo que es un ignorante de la realidad del PRD”.

El dirigente campesino indicó que relativo al registro de las precandidaturas es el Servicio Electoral Nacional quien conforme a los estatutos es el único órgano jurisdiccional que difunde las listas oficiales.

“De hecho el presidente del partido no tiene facultad para decidir quiénes sí y quiénes no, ya que eso es una atribución reservada al Servicio Electoral Nacional y este aún no ha publicado la lista de aspirantes tanto para ayuntamientos, diputados y gobernadores.

Y en su caso exista alguna inconformidad los militantes pueden acudir a las instancias de su competencia, finalizo.

César Espinosa está pasando por encima del partido y sus estatutos: Carlos Bertoni

César Espinosa es un seudolíder, usurpador de liderazgo, sostuvo Carlos Bertoni Unda, exdiputado local del PRD y perseguido político durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Bertoni Unda cuestionó con dureza los intereses que representa el actual dirigente del PRD, señaló que sus acciones son incongruentes con los principios ideológicos del PRD y que son esas acciones las que han permitido que la sociedad exija el derecho ciudadano de las candidaturas independientes.

“Un partido es la herramienta y el instrumento para llegar al poder, para hacer el valer de derecho ciudadano de votar y ser votado, pero César Espinosa sólo demuestra su ignorancia de lo que él dice representar”.

“Al partido lo hacen sus células, no un parásito como César Espinosa que ha vivido del erario público y de los recursos del mismo partido”, señaló Bertoni Unda, quien a la vez le recordó que ha sido señalado en las redes sociales por estar dentro de la nómina del gobierno del estado, al igual que sus familiares.

“Yo exhorto a César a que contribuya a converger en un proyecto con las fuerzas políticas que representa y sus normas establecidas, a que los ejercicios democráticos en este proceso electoral garanticen los derechos que nos han pisoteado, porque todos tienen derecho a participar y su postura no nos fortalece”.

El ex diputado local perredista aseguró además que el periodo de César Espinosa como Presidente Estatal del partido ya concluyó, por lo que todas sus declaraciones y actos están fuera de la legalidad, en virtud de que fue electo para cierto periodo y éste ya concluyo, dijo.

César Espinosa está pasando por encima del propio partido y de sus estatutos. Falta al respeto a quienes integran las diversas secretarias estatales, a las corrientes y a la militancia en general. “Lo único que está haciendo es violentar la voluntad de los que integran el Frente”, concluyó Bertoni Unda

Vigente registro de Aguilar Bodegas como precandidato del PRD: Manuel Granados

El Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Granados Covarrubias, desmintió esta tarde las versiones sobre la cancelación del registro a José Antonio Aguilar Bodegas como precandidato a la gubernatura del estado de Chiapas.

En un mensaje emitido a través de su cuenta persona de Twitter, el dirigente del Sol Azteca aseguró que la totalidad de candidatos registrados hasta el momento a los puestos de elección popular en Chiapas tendrán la oportunidad de participar en el proceso interno del partido.

“Todos los aspirantes a los distintos cargos de elección local en el Estado de Chiapas contarán con la certeza de participar en el proceso interno del @PRDMexico no hay ninguna cancelación de registro”, se lee en el mensaje emitido a las 18:50 horas de este lunes.

El pronunciamiento se hizo luego de que el presidente del Comité Directivo Estatal del organismo, César Espinoza Morales, señalara que recibieron un documento que informaba sobre la suspensión del registro, como resultado de una supuesta comunicación de la Comisión Nacional Electoral del partido.

Al respecto integrantes locales de las corrientes Alternativa Democrática Nacional (ADN) y de Izquierda Democrática Nacional (IDN) desconocieron a su dirigente estatal y ratificaron su compromiso con el cambio en el régimen local de gobierno.

Los dirigentes Jorge Cruz López, de ADN, y Manuel Ávila, de IDN, denunciaron una supuesta intervención de Eduardo Ramírez Aguilar, presidente local del PVEM.

El pasado viernes, luego de su registro como precandidato del PRD a la gubernatura del estado, el presidente estatal de este partido, César Espinosa, declaro a José Antonio Aguilar Bodegas persona “no grata” para este partido. Los militantes del Sol Azteca piensan lo contario.