El poder no se apoderará del poder.- AMLO

Guadalupe Irízar y Héctor Gutiérrez

Cd. de México (08 agosto 2018).- Tras ser declarado Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ofreció respeto absoluto a la autonomía de los otros Poderes de la Unión y las entidades autónomas del Estado.

“En el nuevo Gobierno el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes”, dijo en la sesión solemne realizada en la sede del TEPJF.

“Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto a sus veredictos”.

Agregó que no buscará someter a otros Poderes y que cada uno actuará en el ámbito de su competencia con el propósito de que la suma de sus trabajos fortalezca a la República.

“El Ejecutivo no será más el poder de los Poderes”, afirmó.

Al inicio de su discurso, el ex candidato de Juntos Haremos Historia recordó a líderes sociales.

“Ellos contribuyeron a que se hiciera realidad esta transformación en nuestro País”, dijo.

“Muchos dirigentes sociales, políticos, que se nos adelantaron, que están, seguramente, muy contentos en la gloria, porque el infierno no existe”.

El tabasqueño rindió un homenaje al pueblo de México.

“Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales”, comentó.

Afirmó que la gente votó por un Gobierno honrado y justo.

“La mayoría están hartos de la prepotencia, del influyentismo, de la deshonestidad, de la ineficiencia”, señaló.

Los mexicanos, continuó, votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y a los fraudes electorales.

“Quieren castigo por igual para los corruptos”, expresó.

López Obrador recordó que siempre ha actuado por principios.

“Voy a cumplir todos los compromisos de campaña, no le voy a fallar a los ciudadanos”.

“Qué viva nuestra República, qué viva la voluntad soberana del pueblo. ¡Viva México, viva México, viva México!”, finalizó su mensaje.