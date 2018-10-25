EL PODIO DE LA LIGA PREMIER NMX

El campeonato de Liga Premier NMX, definió el pasado domingo 21 de octubre su podio, conformado por los cuatro mejores equipos, junto al campeón goleador de la temporada regular:
– 1ERO Y CAMPEON DE LA LIGUILLA POR EL TÍTULO, PROGRESO, COSECHA DE 45 PUNTOS EN TEMPORADA REGULAR
– 2NDO LUGAR DE LA LIGUILLA POR EL TÍTULO , ATLÉTICO NUEVO MÉXICO, COSECHA DE 26 PUNTOS EN TEMPORADA REGULAR
– 3ER LUGAR DE LA LIGUILLA POR EL TÍTULO, ATLÉTICO BONFIL, COSECHA DE 33 PUNTOS EN TEMPORADA REGULAR
– 4TO LUGAR DE LA LIGUILLA POR EL TÍTULO, TENOCH, COSECHA DE 25 PUNTOS EN TEMPORADA REGULAR
– CAMPEÓN GOLEADOR, JESÚS ALONSO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DE ATLÉTICO BONFIL, CON 19 GOLES ANOTADOS DURANTE LAS 15 FECHAS DE TEMPORADA REGULAR