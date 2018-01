El PRI es aliancista y respetuoso de la ley: Julian Nazar Morales

ASICh

El PRI no rompe con nadie, no rompe alianzas, sino al contrario es aliancista, incluyente y aliado en el momento que se le ha pedido, y el convenio de coalición que se ha firmado con el PVEM, PANAL, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido se ha hecho dentro del marco de la ley, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Julián Nazar Morales.

Ante los comités municipales, convocados para una reunión de trabajo, donde tomó protesta a los coordinadores de los 13 distritos electorales federales, el dirigente estatal priista aseguró que en el tema de la alianza nada se podrá realizar por ocurrencia, porque todo proceso electoral está regido por la ley.

Tanto en el acto realizado en el auditorio Plutarco Elías Calles del edificio del PRI en Chiapas, así como posteriormente en entrevista que le hicieron varios reporteros de distintos medios de comunicación, sostuvo que la ley General de Partidos Políticos no prevé la formulación de un nuevo proceso interno, por motivo de una coalición, dado que refiere que el convenio debe establecer la pertenencia de la candidatura, y el procedimiento que seguirá cada uno de los partidos políticos para la selección de los candidatos que le corresponda postular, de acuerdo al artículo 91, párrafo I, incisos b y e de la LEGIPE.

Y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas establece que los métodos para postular candidatos debieron haberse notificado al Consejo General del IEPC a más tardar el 15 de enero del presente año, conforme al artículo 182, párrafo 7, fracción VII.

Aseguró que el PRI cumplió con la postulación de su precandidatura, en tiempo y forma, y el 16 de febrero mediante el método definido se decidirá la candidatura única en la persona del Senador Roberto Albores Gleason porque es el único que se registró en el proceso, por mandato del CEN a convocatoria.

En tanto, precisó que la ley electoral vigente no prevé la posibilidad de que los partidos políticos coaligantes propongan estatutos de la coalición y un método conjunto de selección.

Respondiendo a preguntas de los periodistas, Nazar Morales sostuvo que la propuesta de que un proceso de postulación de candidatos a Gobernador sea organizado por el INE, no tiene sustento dado que se trata de un asunto interno, y la ley solo prevé la posibilidad de organizar un proceso interno relacionado con dirigencias, según el artículo 45, párrafo I de la LEGIPE.

Organizar una consulta popular es inviable financieramente dado que no existen los recursos para la integración de los centros de recepción de los votos, además de que no hay certeza en la actualización de los padrones de militantes de cada partido, y en una elección abierta a la ciudadanía no es posible utilizar la lista nominal, por lo que quedaríamos expuestos a la intervención, a la impugnación de otros actores políticos antagónicos, subrayó.

En el caso de las encuestas, dijo que ha sido criterio del Tribunal que este procedimiento debe ser científico, acorde a los lineamientos que el INE ha establecido. Además, no pueden ser procedimientos excluyentes, y en caso de aplicarse debe de tener las mismas garantías que todo proceso interno, regirse por una convocatoria publicitada, plazos de registro, dictamen, periodo de procedimiento y periodo de levantamiento, lo cual no es factible tomando en consideración que la fase de precampaña concluye el 11 de febrero de 2018. Además, no se informó en su oportunidad al órgano electoral, puntualizó. ASICh