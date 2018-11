El resurgimiento de la dinastía Melgar en Chiapas/Por Raúl Ríos Trujillo

Una de las estrategias que más han dado de qué hablar entorno al equipo del gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas es la secrecía con la que ha mantenido la lista de nombres de sus integrantes para gabinete estatal, hemos mencionado en colaboraciones anteriores que esta táctica ha tenido sus partes negativas y positivas casi por igual, lo cierto es que a unos días de por fin desvelarse el misterio ya empiezan a aclararse los panoramas.

Hace unas semanas, justo en el evento oficial de arranque transicional de ambos gobiernos, los dos mandatarios, Manuel Velasco Coello y Rutilio Escandón Cadenas hicieron públicas sus estrategias para este periodo, el de cierre e inicio, en este marco el gobernador entrante no dudó en confirmar algunos nombres que siendo cabezas de sector en la transición sin lugar a dudas también ocuparían espacios en el gabinete rumbo al 2019.

En fin que a pesar de esa lista, en la que resaltan algunos nombres obvios por actividad y cercanía al electo gobernador, el misterio entorno al próximo gabinete continúa, al parecer Rutilio ha puesto mucho empeño en no dejar ver sus cartas y hasta ahora le ha funcionado.

No obstante, al cierre del tiempo, y luego de tantos rumores, a fuerza de lógica y negociación algunos nuevos nombres empiezan a surgir, uno de ellos es Aarón Yamil Melgar Bravo quien ocupará según algunas fuentes consultadas la Secretaría de Economía en el gobierno de Rutilio Escandón.

Yamil Melgar, hermano de Luis Armando Melgar Bravo no es un un improvisado en la administración pública, de hecho, en el gobierno de Felipe Calderón fungió como delegado de la Secretaría del Trabajo en Chiapas, siendo uno de los funcionarios federales más jóvenes en tiempos de Juan Sabines Guerrero, su desempeño y su imagen como funcionario no es mala, de hecho todavía el año pasado estuvo en la delegación del IMSS en Tapachula de donde luego fue designado a Puebla como favor especial para no entorpecer la campaña de su hermano rumbo a la candidatura que hoy sabemos no consiguió.

Y bien para ser claros, el análisis entorno al nombre de Yamil en la lista de funcionarios del próximo gabinete se centra en la figura del exsenador Luis Armando Melgar más que a las propias aptitudes del próximo secretario de economía, porque su designación obedecerá a la negociación política y al pago de favores, para nadie es un secreto que para decidir los pasos atrás rumbo a la candidatura el hombre fuerte de Ricardo Salinas Pliego tuvo que negociar y ceder.

No es raro entonces que después de varios meses en los que su apellido apenas salía a relucir en columnas políticas, en los próximos días la dinastía Melgar Bravo otra vez vuelva a la palestra pública. Siguiendo la tradición política y el más acendrado costumbrismo caciquil podemos asegurar sin temor a equivocarnos que no ha existido un gobierno en Chiapas desde que México es república, que no haya recurrido a las alianzas y luego entonces al pago de facturas.

Con la inclusión del menor de los Melgar Bravo no faltarán voces que se alzarán en contra de su designación, al parecer no hay vuelta atrás, todos sabemos que Luis Armando Melgar era un personaje pesado y que además traía mucha fuerza e inversión, después de su desaparición en la lista de aspirantes, todos los que le seguíamos el paso no pudimos evitar preguntarnos. ¿Que pasaría con la estructura Melgar? ¿A quién apoyarán sin el nombre de Luis Armando en la boleta? Ahora y al tiempo, sabemos la respuesta.

Este dato que hoy publicamos seguramente dará mucho de qué hablar en la prensa y no es de gratis, a nuestros lectores les avisamos, no se olviden dónde lo leyeron primero. Salud y libertad.