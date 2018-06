EL ROBO DEL ORO EN ORACLE

POR JORGE VÁZQUEZ SALAZAR

Tal vez centremos nuestras opiniones sobre la victoria de Warriors, basada en la desconcentración de JR Smith en los últimos 4.7 segundos del juego, donde le paso de todo, pensó que iban ganando?, pensó en acabarse el tiempo? O simplemente se bloqueó….

Lo cierto es que desde hace muchos años no había existido un grupo de referees con una tendencia tan marcada a apoyar a un equipo o en hacerse de la vista gorda ante situaciones que para los que vemos el partido desde la comodidad de la TV son más evidentes, no lo sé!

Lo que sí sé es que el día del jueves pasado por la noche, por lo menos se tomaron 3 decisiones de los referees en tiempo regular en contra de Cavs que obvio marcaron el resultado, y 1 más al final del partido que no vieron o dejaron de ver.

Tiempo Regular.

1.- Un supuesto foul de L James sobre K Durant faltando menos de 4 minutos, mismo que fue marcado por el referee que se encontraba del lado opuesto a la jugada, totalmente dudoso;

2.- Un foul del tamaño del Oracle Arena en contra de L James que no fue marcado faltando menos de 3 minutos;

3.- El cambio de decisión de los referees sobre la falta ofensiva de Durant sobre James, si bien la falta después de revisarla todos vemos que fue defensiva lo realmente aberrante de la liga es que se haya permitido el cambio en un juego de finales, ayer vimos historia, observamos la primera vez que los referees cambian de decisión apoyados en la tecnología. Si bien el reglamento de la NBA lo marca como una opción, surgen varios interrogantes, ¿Por qué no se hizo una práctica regular desde el inició de la temporada? ¿Por qué se hizo en juego de finales? ¿Por qué no fue anunciado que podrían llevar a cabo los referees esta opción? No lo sabemos, lo que sí es que ayer fue puesta en duda la credibilidad de la liga y la objetividad de los referees.

Tiempo Extra.

No entraremos a comentar lo relativo a la victoria de Golden State en el sobre tiempo, lo que si me detendré a cuestionar es el poco manejo objetivo y crítico de los referees ante los hechos ocurridos después de la expulsión de Tristan Thompson, en donde a ningún jugador de Warriors fue señalado siquiera con una falta técnica, me refiero específicamente a la forma en que se inició la bronca con la incitación por parte de Draymond Green quien en todo momento provocó al jugador de los Cavs.

Lo realmente emocionante es que a partir de este momento sin temor a equivocarme la serie pasa a un plano de mayor contacto y por supuesto de un intenso intercambio verbal.

La serie depara aún millones de emociones, espérenlas a partir de este domingo con el segundo de la serie. Los Cavs no están muertos ni mucho menos, creo que es la chispa que necesitan para remontar con coraje y orgullo una serie donde no son favoritos aún teniendo al mejor jugador de la liga en los últimos 10 años.