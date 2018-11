El Tri no hizo merecimientos para ganar

CANCHA / Staff Uruguay, Montevideo

Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Femenil Sub 17, admitió que el empate logrado ante Sudáfrica no fue injusto, pues México no hizo los merecimientos para ganar.

“No, para nada, no me puedo meter en temas si es injusto o no, los partidos se ganan con goles, hoy simplemente no fuimos un equipo que merecía ganar porque no metimos el gol, es trabajo”, reconoció.

Las delanteras de la escuadra nacional no estuvieron finas y por más que tuvieron diferentes oportunidades para romper el cero, no lograron hacerse presentes en el marcador.

“Tengo que mejorar el tema de la finalización y soy una fiel creyente que siempre puedes mejorar absolutamente todo de partido a partido y voy a trabajar otra vez todas las zonas, a ser más específica y el equipo estar súper listo para lo que viene”, mencionó Vergara.

La estratega explicó que se queda tranquila porque vio el trabajo que se realizó a lo largo de este proceso dentro del campo, tanto en la defensa como en el ataque y confía en que el funcionamiento del equipo se verá reflejado en los próximos partidos, donde enfrentarán a Brasil y Japón.

Alison González, quien fuera considerada la jugadora del partido, comentó que les faltó suerte frente al arco enemigo y para el siguiente encuentro van a tener que mostrar otra cara.

“Es un tema que implica un poco de suerte; estamos preparadas, nos sentimos listas, sé que no pudimos concretar con goles, esto aquí no acaba, pero vamos a seguir preparándonos para continuar con el siguiente”, abundó.