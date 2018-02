El verdadero cambio lo generará la participación ciudadana: Gómez Pananá

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de febrero (El Estado).-La transformación de Chiapas y sus municipios no depende solamente de un gobernante, sino del trabajo conjunto con la ciudadanía, puntualizó Ernesto Gómez Pananá, quien se describió como un ciudadano interesado en participar en el proceso electoral actual.

En este marco, exhortó a la ciudadanía a hacer a un lado la idea de que la participación se limita a acudir a las urnas para emitir un voto, y darse cuenta que existen muchos espacios donde los ciudadanos pueden incidir en la toma de decisiones del estado.

Para ello, precisó que es importante el compromiso social, pues solo así se dará la posibilidad para presionar y exigir mejores resultados a quienes a través del sufragio saldrán electos para algún cargo de elección popular.

“Pero es complicado que los ciudadanos den un día completo de su vida para cuidar el proceso electoral (…) así sería más fácil; es un compromiso que también nos permite exigir más a los candidatos…”

Continuó: “Los problemas de Chiapas y Tuxtla no se resolverán sin la participación ciudadana, es necesario entender que los gobernantes son ciudadanos como nosotros, pero que también son servidores públicos, es decir, que con el dinero de todos tienen un espacio de trabajo y están al servicio de nosotros. Podemos exigir pero tenemos que comprometernos, de lo contrario seguiremos igual”, dijo.

Externó que los problemas que presenta Chiapas no se resolverán de la noche a la mañana, mucho menos con un gobernante que no tome en cuenta a los ciudadanos; por el contrario, consideró que para generar un verdadero cambio, es necesario crear las bases, por lo que es necesario que los cargos de decisión sean ocupados por personas interesados en hacer un diagnostico realista y un planteamiento franco de lo que sucede para comenzar de ahí.

“Tenemos que aceptar que para poder transitar en un estado con mayor justicia y mayores oportunidades hay que sentar bases muy profundas, hay que pensar que una vez sentadas las bases se comenzarán a ver resultados en unos 10 o 12 años”, destacó.

Insistió en que un buen gobernante no es la persona que entrega más despensas o aquel que ofrece más privilegios a sus cercanos a cambio del empobrecimiento del 60 por ciento de las familias chiapanecas, sino aquel que llega con la convicción de hacer un análisis para después plantear propuestas sólidas y eficientes.

Es importante mencionar que Ernesto Gómez Pananá se mantiene en el análisis del proceso electoral, tanto local como federal, para poder contender y por su puesto aparecer en las boletas de donde habrá de salir el próximo gobernador del estado, los 40 diputados y los 122 alcaldes de esta entidad y, en el caso del proceso federal, todos los integrantes del Congreso federal y el sucesor de Enrique Peña Nieto.