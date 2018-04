El voto debe ser razonado y consiente: Martínez Castilla

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1 de abril (El Estado).-El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, opinó que las autoridades no deben tomar como pretexto las campañas electorales para no resolver los problemas sociales que se viven en Chiapas, sino hacerse responsables y dar atención a los grupos que se manifiestan y que pertenecen a diferentes sectores.

Para ello, consideró necesario que se haga a un lado la corrupción para dar viabilidad a las demandas, porque solo así se resolverán todas las quejas presentadas por los chiapanecos y las chiapanecas.

En el arranque de las campañas de los candidatos a puestos federales, exhortó a la población al voto razonado y no permitir la compra del mismo mediante pagos insignificantes que no benefician al país.

Asimismo, llamó a los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, principalmente a los que buscan la presidencia de la República y la gubernatura de Chiapas, para ser conscientes presentando propuestas sólidas que puedan cumplirse, porque se ha visto –dijo- que muchos prometen pero terminan dejando el cargo sin haber cumplido sus promesas de campaña.

En este mismo sentido, los llamó para hacer a un lado la guerra sucia y preocuparse más por su proyecto de gobierno. A los ciudadanos les pidió estar atentos y preocupados en participar para poder ser parte de la toma de decisiones que le den rumbo a este país.