Elecciones en 10 municipios en noviembre

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Por unanimidad de votos, se decidió que las elecciones se realizaran el próximo domingo 25 de noviembre, en diez municipios, donde el Poder Judicial de la Federación, determinó que las elecciones no eran válidas y era necesario el poder volver a realizarlas.

Los municipios chiapanecos donde habrá de realizarse reelecciones son Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasen, El Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, Solosuchiapa, y Tapilula, todos ellos bajo la orden federal.

Aunque hubo discrepancia entre los diputados, finalmente se acordó que era necesario el poder dar mejor información, para hacer el análisis correspondiente para tal fin, es decir, para saber cómo procede las reelecciones en los municipios anteriormente mencionados y acreditados por el IEPC.

Es de citar, que el Congreso, de igual forma nombró a los que habrán de presidir los diez concejos municipales, donde se presentaron propuestas para ello, es de mencionar que en todos los casos, está compuesto por hombres y mujeres, logrando con ello, la paridad de género.

En algunos otros municipios donde hubo el antecedente, no fueron validados por la autoridad, pese a la inconformidad que existió en el interior de los pueblos, quienes indicaron que era necesario el poder atender este punto de vista social, y no permitir que se diera el gane a quien no lo merecía.

Dentro de los municipios inconformes, están varios donde MORENA no alcanzó el triunfo, pero al mismo tiempo, se presentó la acción relacionada a no permitir que tomaran protesta algunos presidentes municipales y se dieron conatos de enfrentamientos, sin embargo, terminaron por aceptar que llegaran.