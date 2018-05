Elecciones ya son rojas en Chiapas: PSM

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Las elecciones ya se están pintanto de sangre, producto de la violencia; dijo el candidato a la Senaduría de la República, Pablo Salazar Mendiguchía, “toquemos madera” para que esto no siga ocurriendo, expresó en conferencia de prensa.

En Chiapas reiteró ya hubo violencia, esto producto de la modificación de la geografía electoral del estado, recordó el caso de San Juan Chamula, Oxchuc, Chenalhó, pero además sigue habiendo violencia, “la violencia es política” citó, no es más que eso simplemente.

Lo que debe de pasar, es que el gobierno debe estar por encima, que el gobierno sea el articulador de la paz, y no aminadores de la violencia y hoy con la intromición del gobierno en la vida de todos los partidos, lo único que se fomenta, es que sea el gobierno el principal generador de violencia.

El problema de acuerdo a Salazar Mendiguchía, también es que, muchos medios no voltean a ver a Chiapas, porque no están matando a candidatos, pero en Chiapas reiteró se está matando la democracia, así de fácil, no hay más que decir, ese es un asunto que se tiene que ver, atender y resolver.

Se le cuestionó sobre su voto para la presidencia de la República, al cual respondió que su voto es secreto, pero al final de cuentas, será dado a quien gane su confianza, quien tenga la verdadera intensión por sacar al país del bache, que lo mejore en todos los sentidos.

Sobre el voto para gobernador, simplemente externó que es muy difícil, simplemente no ve a nadie viable para que Chiapas gobierne, es un dilema, no hay a quien irle, así de simple dijo con una sonrisa, luego de que hay cinco candidatos, cuatro con partido y un independiente.