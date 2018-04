Elevan la voz morenistas desplazados de candidaturas

Sergio Núñez/ASICh

Los militantes de morena, aspirantes Mario Artemio Gómez Corzo a la diputación local por el distrito V; Cinthya Elena Alvarado Enríquez, a la diputación local por el distrito XIX; Julián Desaida Mirafuentes a presidente municipal de Teopisca y Ericka Dorantes Corzo a presidente municipal de San Cristóbal se pronunciaron inconformes por lo que está procesándose en el partido en Chiapas.

Mediante un escrito, exponen que luego de un proceso electoral interno de morena largo, cansado y nada claro, han sido sorprendidos por la aparición de listas de candidatos en todos los órdenes: diputaciones federales, locales, presidencias municipales y planillas con nombres de personas que no tienen trabajo ni oficio político, y lo que es peor, gente con pésimos antecedentes, quienes ya han fungido en cargos de representación popular y han mostrado incapacidad para resolver las necesidades de Chiapas y en contra tienen lista de saqueo al erario público.

Por todo lo anterior, consignan que se dará voto de castigo a los que compraron al partido morena, como ERA, Sasil, kalimaya y Yumaltik y todos sus candidatos, porque esa alianza no es transparente ni equitativa, y consideramos que en vez de sumar, resta.

Estamos en desacuerdo ante la imposición de candidatos del Partido Verde en cada municipio, por lo consiguiente los ciudadanos nos vimos defraudados y no votaremos por candidatos impuestos.

Hacemos el llamado a los militantes y simpatizantes y al pueblo en general que no se dejen engañar, morena ya no representa al pueblo, representa los intereses del sistema y del actual gobierno.

Solicitamos al comité estatal informe por escrito y de manera precisa los métodos que usó para determinar cada candidatura, toda vez que aducen fue por encuestas, que publiquen dichos resultados de las encuestas en cada entidad. o en su defecto que comprueben que los perfiles de los elegidos son los más fuertes.

Exigimos que sean respetados nuestros derechos como militantes y ciudadanos, que se respete nuestro trabajo y aportación al partido, porque no vamos a ceder los espacios que por derecho nos corresponden, en el entendido que sólo la gente con valores y convicciones podrá hacer un trabajo digno en puestos públicos, en eso consiste la erradicación de la corrupción, mismo fin que queda anulado con las imposiciones de candidatos consumados corruptos. ASICh