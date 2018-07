“Eliminación del fuero eje fundamental para acabar con la impunidad y la corrupción” :GS

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 18 de julio de 2018 (muralchiapas.com).- El diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional(MORENA) por el Distrito de San Cristóbal de las Casas, Guillermo Santiago explicó que tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de julio viene una gran tarea por la reconstrucción del país.

En entrevista para esta casa editorial, el diputado federal quien atinadamente ha abanderado las causas justas y denunciado en tribuna la situación de Chiapas dijo: “para reconstruir al país tenemos que acabar con la corrupción y MORENA y nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador proponen que para acabar con la corrupción se necesitan dos cosas muy importantes entre los cuales deberán consolidarse instituciones fuertes y que las mismas funciones con apego a la ley”.

Luego de asegurar que en Chiapas en algunas dependencias como en Salud, Infraestructura por citar solo unas si no se cumplía sus obligaciones conforme a la ley es porque en todo momento había una permisión en ello, situación que de igual manera ocurre en las dependencias del gobierno federal por lo tanto ya no deberá de permitirse ningún acto más de corrupción.

“AMLO en la reunión con la CONAGO se reunió con los gobernadores y el mensaje fue claro y contundente al señalar que no se permitiría ni un desvío más, y no se va a permitir porque el presidente de la república pondrá el ejemplo y que porque nuestras instituciones deberán actuar conforme a derecho”.

En este sentido el legislador federal consideró elemental que para acabar con la corrupción deberá acabarse con la impunidad, toda vez que la impunidad es responsabilidad del estado y que la presencia de la impunidad en México se da por la red de complicidades por lo que aseguró que la próxima administración federal está muy clara que quien cometa un ilícito deberá pagar por ello, por lo que reconoció que la eliminación del fuero será fundamental para acabar con la impunidad y la corrupción.

“La eliminación del fuero los diputados federales ya lo habíamos aprobado pero se quedó atorado en el Senado, y ahora se eliminará el fuero de todos los cargos y además se modificará la ley para que la corrupción, fraudes electorales, sean considerados delitos graves y no habrá derecho a fianza por lo que presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, gobernadores y presidentes de la república si son encontrados en un acto ilícito deberán ser sancionados y para el caso de los gobernadores sin necesidad de entablarles un juicio político serán entregados a la justicia sin derecho a fianza, porque quien robe irá a la cárcel, así de simple y sencillo ya no habrá más privilegios”, finalizo.