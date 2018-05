Empresas chiapanecas tendran prioridad en contratos de gobierno: Josean

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 10 de mayo.- Al sostener un encuentro con empresarios, José Antonio Aguilar Bodegas, afirmó que desde el primer día de la administración trabajará para recuperar la gobernabilidad, la estabilidad y la confianza, combatir la corrupción y emprender programas emergentes para el rescate de la economía, de la producción y del desarrollo de Chiapas.

El candidato del PAN, PRD y MC al gobierno estatal se comprometió a dar un fuerte impulso a las empresas chiapanecas para generar empleos, dándoles prioridad para que sean las que ejecuten las obras y las que brinden los servicios a la administración y de esa manera reactivar la economía.

Dijo que el cambio que requiere Chiapas se logrará con la participación de la sociedad organizada, estableciendo que no meterá las manos en las organizaciones empresariales y productivas, a quienes ofreció pleno respeto y respaldo para recuperar el crecimiento que se ha detenido.

“La crisis de Chiapas es tan grave que no hay un municipio donde no esté quebrado el comercio y las pequeñas constructoras a las que el gobierno les adeuda, pero no les paga bajo el argumento que no tienen contrato pero la obra fue construida e inaugurada”, sostuvo.

Por ello, insistió en que se necesita un programa emergente económico que rescate a la pequeña y mediana empresa, al campo, la actividad turística y genere empleos, aunque se requiere contar con garantías de seguridad para todos, requiriéndose también el restablecimiento del orden, la gobernabilidad y la funcionalidad de las instituciones.

Por ello, Aguilar Bodegas planteó que al ganar las elecciones del 1 de julio iniciará un diálogo con todos los sectores para firmar un pacto con la sociedad para que todos caminen en un mismo sentido y se recupere la estabilidad.

Asimismo dejó establecido que se tiene que terminar con la injusticia y el primero que debe respetar la ley es el gobernador, en virtud a que “la ley es lo único que nos iguala, que nos da certeza y nos permite tener seguridad”.

También planteó una nueva relación con el gobierno federal para atender los sectores prioritarios de la educación, la salud y el campo que harán que los chiapanecos tengan mejores condiciones de vida.

En ese sentido, dijo que el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, es el mejor preparado para enfrentar la crisis que se está viviendo en el país y por ello, el 1 de julio, la sociedad en su conjunto debe analizar su voto para lograr el México que camine hacia el futuro.

Los empresarios chiapanecos reconocieron en el abanderado al PAN, PRD y MC, al que llaman como Josean, a un hombre firme, de una sola pieza, con el carácter que se requiere en estos momentos aciagos que está viviendo Chiapas, para recuperar las condiciones de orden jurídico, político, económico, social, cultural y ecológico.