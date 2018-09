Emulando a Sabines, Manuel Velasco endeuda a Chiapas por décadas

Bernardino Toscano

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 16 de septiembre (muralchiapas.com).- El gobernador sustituto del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dejará su administración con un endeudamiento para los habitantes de la entidad durante los próximos 20 años.

Y es que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el documento “Financiamientos y Obligaciones Inscritos en el Registro Público Único”, el Gobierno del estado de Chiapas contrató un crédito simple por una cantidad de casi 3,000 millones de pesos.

Dicho crédito, que es simple y fue contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), está registrado en el documento el 2 de marzo de 2018, tiene una vigencia de 240 meses, es decir 20 años, por lo que la fecha de vencimiento es el 2 de febrero de 2038.

El monto original contratado es de 2,918 millones 560,066 pesos, de los cuales, el saldo hasta el segundo trimestre de este año es de 1,910 millones 282,168 pesos, aunque el plazo pactado de pago es de 7,300 días, lo que se traduce en dos décadas exactas.

El crédito con Banobras de casi 3,000 millones de pesos tiene como destino una Inversión Pública Productiva, aunque también se determina como un refinanciamiento.

Manuel Velasco, en cada oportunidad que ha tenido, ha presumido que el Gobierno del estado de Chiapas no ha contratado un solo peso de deuda, sin embargo el documento publicado en el portal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República refuta a todas luces su dicho.

Desafortunadamente el mandatario chiapaneco no ha informado a la sociedad dicho endeudamiento solicitado ante la dependencia federal, por lo que será mentira si en su próximo informe de gobierno vuelve a mencionar que Chiapas no se ha endeudado al cierre de su gobierno.

En los 6 años de su gobierno se ha gastado más de 477 mil 700 millones en presupuesto, cantidades que no se ven reflejadas en inversión, infraestructura, o desarrollo social.