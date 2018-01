En Acapetahua, población afectada por el sismo aún sin recibir ayuda

Rodolfo Flores

Agencia ReporteCiudadano, 10 de enero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Manuela Hernández Sanchez Habitante de la Colonia Las Murallas del municipio de Acapetahua en la costa de Chiapas, denunció que a más de 4 meses de haber ocurrido el terremoto no han recibido ayuda alguna.

Explicó que al menos en la colonia mencionada no han recibido apoyo oficial o de alguna organización pese a que cerca de 300 casas quedaron completamente destruidas.

Aunado a ello existen también serias afectaciones a la población de Acapetahua por las inundaciones también de finales del año pasado, por lo que la población permanece completamente en el abandono.

“Nosotros escuchamos en la televisión que llegó apoyo de varias partes del mundo para Chiapas pero a nosotros no nos tocó nada, las casas están caídas, otras cuarteadas en riesgo de caerse”, lamentó.

Informó que sí hubo un dictamen de Protección Civil “sí pasaron las autoridades tomaron fotos, levantaron datos, pero hasta ahorita no sabemos si nos tocará algún apoyo, o ya no”.

La mujer detalló que son cerca de 300 familias que se encuentran en una grave situación, viviendo a la intemperie o con familiares.

Por lo que recalcó “nosotros la población necesitamos que nos tomen en cuenta, que se nos dé un apoyo, hemos escuchado que en poblaciones cercanas han entregado tarjetas con dinero, pero en Las Murallas nada, aún estamos esperando”.

Ante ello indicaron que han acudido en diferentes ocasiones a palacio de gobierno, donde en un primer momento las autoridades habían asegurado saldría un apoyo, sin embargo posteriormente les dijeron tajantemente que ya no.

Por lo que adelantó que en breve la población afectada podría tomar otras acciones ante la negativa de respuesta con los habitantes que han sido completamente abandonados.