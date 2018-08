En Amatán dicen que Morena mete mano para condicionar entrega de apoyos

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes del municipio de Amatán giraron un documento urgente dirigido a medios de comunicación, organismos de derechos humanos y al pueblo en general, denunciaron la suspensión del programa para adultos mayores como una medida de represión al pueblo que se encuentra inconforme con el presidente Wilber Carpio Mayorga y que su hermano Manuel de Jesús tome protesta como su sucesor el próximo primero de octubre.

“Es un perverso plan de los operadores de Morena proclives a los hermanos Carpio, lo cual puede generar una confrontación y es que los viejos morenistas que realmente promovieron el voto a favor de López Obrador, han empezado a tirar rumores de que la falta de pago a los adultos mayores, se debe a la lucha contra la imposición fraudulenta del nuevo periodo de los Carpio en el gobierno municipal”.

“Algunos operadores de Prospera nos encuentran presionando para que el plantón se suspenda y ellos son fundamentales proclives a Morena, además de que el actual presidente, Wilber Carpio, adujo que amatan era zona de guerra y por ello, no debía pagarse”, dicta el escrito.

Y es que pobladores de Amatán han mantenido un plantón frente a la Presidencia Municipal y también con diversos bloqueos carreteros, como medidas de protesta contra las autoridades municipales.

“Los hermanos Carpio avisaron a sus allegados durante la noche del sábado que no habría pago, lo cual deja de manifiesto la intervención de las autoridades y se muestra la actitud perversa del gobierno, que lejos de atender, busca perjudicar a los campesinos y confrontarlos, si esa es la democracia del nuevo gobierno, no la queremos, exigimos atención, respuesta, democratización, inclusión social, política y económica, no exclusión, venganza y reprensión”.

Por lo anterior exigieron al Partido Movimiento Regeneración Nacional desarrollo no marginación, “el pueblo de Amatán clama justicia, esto es una ofensa más de los Carpio Mayorga en contubernio con instancias de gobierno estatal y federal, muestra de manera clara porque se le tiene odio a los Carpio, que no tienen la más mínima sensibilidad y ofenden a nuestros ancianos padres y por lo tanto venerables hermanos de la tercera edad, privándolos de su apoyo , al que ellos mismos los hicieron adictos”.

Asimismo, exigieron a las autoridades de todos los niveles actúen y solucionen este conflicto, “responsabilizamos a estos mismos de ayudar a los Carpio y grupos caciquiles de Amatán por generar la anhelada confrontación que beneficie la imposición en este municipio, los responsabilizamos de las funestas consecuencias y exigimos e invitamos a buscar una solución justa e i mediata”.

Finalmente, pedimos a los organismos de derechos humanos su solidaridad para evitar una nueva confrontación en beneficio del caciquismo y mal gobierno, “deben intervenir para evitar más engaños, abusos y burlas a la población”.