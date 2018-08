En Amatán Familia Carpio Mayorga mantiene azolada a la población

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 23 de agosto del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes del municipio de Amatán Chiapas así como diferentes organizaciones y autoridades ejidales denunciaron la grave situación en la que se encuentran por los abusos cometidos por parte de la familia Carpio Mayorga.

Los denunciantes expresaron que Wilber y Jesús Carpio Mayorga, han estado en el poder desde hace diez años por lo que han amasado una gran fortuna a costa de los recursos del pueblo además de patrocinar grupos armados para azolar a la población que no concuerda con sus ideas.

Por ello recordaron que desde hace más de una semana mantienen un plantón afuera de la presidencia municipal, de donde no se moverán hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto y devuelvan al municipio la paz y gobernabilidad.

Victoria Rodríguez Muñoz dio a conocer que el pueblo está en completo abandono, no hay servicios básicos y de salud, incluso han tenido que ir a Tabasco por una consulta o ayuda médica, por lo que han optado por exigir se aplique justicia ante los atropellos de los hermanos Carpio Mayorga.

Wilber es el actual alcalde, y Jesús será quien asumirá el relevo en los próximos meses, y todo ello aseguran lo han logrado a base de intimidación.

La mujer aseguró que los grupos paramilitares operan en los ejidos de Chapayal y Cerro Blanco, patrocinados por los hermanos en cuestión.

El robo y saqueo por parte de estos personajes es conocido por todos, además de que desde hace un año y medio no cuentan con policías, no hay servicios públicos “ellos no tenían nada, ahora tienen ranchos, casas, dinero y poder con el que hacen lo que quieren en el municipio”.

Por ello sentenciaron que de no haber una respuesta, no levantarán el plantón que mantienen en la alcaldía además de que puede registrarse una confrontación pues aseguran que no tolerarán más la presencia de los grupos paramilitares.