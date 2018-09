En Chiapas, las escuelas de educación especial, son cada vez más necesarias, pero las autoridades educativas, parecieran hacer caso omiso a éstas, pues no existen proyectos de desarrollo en materia de infraestructura y fortalecimiento en la pedagogía de este tipo de educación.

Según definiciones encontradas, nos podemos referir a una niña o un niño especial, a cualquiera de ellos que pueda necesitar ayuda adicional debido a un problema médico, emocional o de aprendizaje.

Estos niños tienen necesidades especiales porque pueden necesitar medicinas, terapia o ayuda adicional en el colegio debido a una deficiencia física, cosas que otros niños no suelen necesitar o solo necesitan de vez en cuando.

Es triste que, pese a los trastornos de aprendizaje, que son problemas que afectan la habilidad del cerebro de recibir, procesar, analizar y almacenar información, no existen espacios adecuados para el ejercicio escolar de ellos.

Hoy en día, a la mayoría de los niños afectados por dicho trastorno, normalmente les cuesta cumplir con las tareas escolares a pesar de su capacidad intelectual. Estos niños requieren de estrategias de aprendizaje especializadas para lograr su máxima capacidad y evitar problemas de baja autoestima y problemas de conducta, pero en la mayoría de los casos, los docentes no lo saben, pues no todos los trastornos son visibles como una ceguera, síndrome de Down etc.

En este tema, el viernes pasado, un grupo de padres y madres de familia, así como personal docente, del Centro de Atención Múltiple (CAM) de Chiapa de Corzo, bloquearon el acceso a la ciudad colonial, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos.

Su exigencia, fue la de pedir el cumplimiento de las autoridades educativas y de infraestructura, en el proyecto de construcción de instalaciones dignas para los más de 30 niños con problemas auditivos, del habla, de la vista, entre otros, que reciben sus capacitaciones en una galera a la intemperie.

Es inaudito, que las autoridades de los tres niveles de gobierno, no dediquen, una buena parte de los presupuestos anuales, que intervienen en la materia, para la construcción, mantenimiento y acondicionamiento de estas escuelas, que brindan una oportunidad fehaciente a los niños con problemas y se cometan esta serie de atropellos, para esos infantes, que lo único que esperan es una luz en su oscuridad.